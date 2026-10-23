Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, deu uma segunda entrevista bombástica após a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. O meio-campista português criticou duramente a insistência do clube em se apoiar nas conquistas do passado e cobrou uma mudança imediata de mentalidade de jogadores e funcionários para pôr fim à péssima fase.

Publicidade

Crise se aprofunda em Old Trafford

As repercussões da desastrosa derrota do Manchester United por 4 a 1 na Champions League, no norte da Itália, continuam a se intensificar. Pouco depois de questionar abertamente o esquema tático do técnico Michael Carrick, o capitão Fernandes voltou a se manifestar com outra avaliação pública contundente sobre a situação atual do clube.

Apesar de não ter sofrido punição interna por sua primeira manifestação, o meio-campista de 32 anos fez uma avaliação sombria da mentalidade do elenco a emissoras internacionais. Segundo o Sky Sports Italia e seu repórter Pierluigi Bagnulo (via Football Italia), dirigentes do United impediram Fernandes de dar a entrevista em italiano, idioma que ele fala fluentemente após passagens por Novara, Sampdoria e Udinese.

Fernandes cobra fim da dependência do passado

Em entrevista ao Sky Sports Italia, o capitão do United fez um alerta contundente sobre o peso sufocante da história do clube. “Todos no clube precisam entender que já não é a mesma coisa”, disse Fernandes. “Não estamos mais no passado e precisamos olhar para o futuro. Precisamos criar algo diferente no presente.

“Neste clube, nos concentramos demais no que foi conquistado no passado, mas já não somos os mesmos. O clube e os jogadores precisam entender isso. Infelizmente para nós, especialmente para os jogadores, quem chega pensa em ganhar títulos, vencer jogos e alcançar o mais alto nível, mas, infelizmente, isso tem sido muito difícil neste clube nos últimos anos. Essa é a situação.”

Publicidade Publicidade

Ao abordar as dificuldades imediatas do elenco, Fernandes reconheceu a dura realidade em campo. “É um momento muito difícil para nós. Não estamos conseguindo os pontos nem os resultados que queremos”, acrescentou Fernandes. “O mais importante é que não estamos jogando como esperamos.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Ipswich x Nottingham Forest Disney+

Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+



















“Infelizmente, é um daqueles momentos em que parece que não conseguimos sair dessa situação. Temos que fazer alguma coisa para mudá-la e começar a vencer, porque isso é importante.”

Getty Images

Questionado sobre a decisão de Carrick de substituí-lo por Joshua Zirkzee durante o segundo tempo na Itália, Fernandes foi igualmente direto. “Ninguém gosta de sair de campo, especialmente com um resultado desses”, disse. “Foi um jogo muito difícil para nós. Era quase impossível jogar com a bola, não estávamos próximos o suficiente uns dos outros para manter a posse e jogar no campo deles.

Publicidade

“O Como foi muito corajoso na marcação individual sob pressão. Nós nunca fizemos isso e demos a eles oportunidades demais para jogar entre as nossas linhas, permitindo que criassem chances de marcar.”

Sem punição após as primeiras críticas táticas

Essa última entrevista foi a segunda avaliação dura de Fernandes logo após a goleada sofrida diante do Como. Antes de falar ao Sky Sports Italia, ele havia criticado duramente, em outra entrevista incisiva, as orientações defensivas da comissão técnica, questionando explicitamente a falta de marcação individual sob pressão.

Publicidade

A primeira manifestação levou o comentarista Jamie Carragher a classificar as declarações do capitão como “uma vergonha absoluta”, enquanto Carrick rejeitou publicamente a avaliação tática de seu capitão, insistindo que a organização defensiva é irrelevante se os jogadores não correm.

Apesar da grande repercussão dessas críticas, a direção de Old Trafford teria decidido não retirar a braçadeira de Fernandes. Os dirigentes acabaram reconhecendo que os ânimos estavam exaltados e pouparam o meio-campista de sanções formais, apesar da decepção manifestada internamente com suas atitudes.

Publicidade

Carrick luta para permanecer no cargo





Getty Images





O United vive um momento ruim após conquistar apenas duas vitórias em todas as competições nesta temporada, contra o recém-promovido Ipswich e o modesto Sabah, da Europa. Carrick precisa desesperadamente de um resultado positivo quando a equipe receber o Bournemouth pela Premier League neste domingo, antes de uma difícil visita ao Chelsea no fim de semana seguinte.

Embora a diretoria não esteja preparando uma demissão imediata após apenas 11 jogos na temporada, o futuro de Carrick a longo prazo segue muito incerto. Se os resultados não melhorarem, o diretor de recrutamento Christopher Vivell estaria defendendo a contratação de Julian Nagelsmann para assumir o comando da equipe.







