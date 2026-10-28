"Vi que muita gente está falando sobre a cerimônia da Bola de Ouro e que algumas pessoas estão se irritando com bobagens. Por isso, quis esclarecer algumas coisas", começou Henry em um vídeo publicado no Instagram.

Primeiro, ele abordou o assunto Lamine Yamal. Quando o astro do Barcelona recebeu, no início da cerimônia, o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 do mundo pela terceira vez consecutiva, Henry, que apresentou a noite ao lado da apresentadora britânica Kate Scott, perguntou em tom provocativo, com uma piscadela: "Esse é o prêmio que você realmente queria hoje à noite?"

A ideia por trás da pergunta era, naturalmente, que Lamine Yamal acreditava ter grandes chances de conquistar a Bola de Ouro, entregue mais tarde. Henry, porém, rebateu as críticas de que teria tentado arrancar mais uma declaração do jovem de 19 anos, que havia chamado a atenção antes da cerimônia por algumas falas presunçosas. "Eu não queria, de jeito nenhum, provocar o ego dele", enfatizou Henry. "Até entendo que vocês não tenham gostado da brincadeira. Mas, por favor, não digam isso."

Thierry Henry se rende a Lamine Yamal: "Eu o adoro"

O ex-atacante francês de classe mundial afirmou ser "um grande fã" de Lamine Yamal. "Ele é um jogador incrível e um daqueles por quem eu pago para ver jogar. Eu o adoro. Só perguntei se aquele era mesmo o prêmio que ele queria receber, porque sabia que o prêmio mais importante viria depois. Infelizmente, ele não ganhou."

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Lamine Yamal terminou em terceiro, atrás de Kylian Mbappé e do vencedor Harry Kane. Henry também comentou o fato de algumas pessoas aparentemente terem se incomodado com a forma como tratou Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro. Mais especificamente, com o fato de ter deixado claro, em tom de brincadeira, que preferia ver seus compatriotas franceses Mbappé e Michael Olise como vencedores.

"Eu disse ao Kane: 'Você é um vencedor à altura. Merece o prêmio e é um exemplo de que dedicação e trabalho duro são talentos. Muito bem, Harry Kane'. Aliás, eu o chamo de Sir Harry Kane desde a Copa do Mundo", ressaltou Henry, deixando claro o quanto admira o artilheiro do Bayern de Munique. O próprio Kane havia se mostrado totalmente tranquilo em relação à opinião de Henry sobre os favoritos à Bola de Ouro na semana passada, quando os dois conversaram em uma entrevista à emissora CBS Sports, para a qual Henry trabalha, após o empate do Bayern por 2 a 2 com o Arsenal na Liga dos Campeões. "Não se preocupe", interveio Kane, sorrindo, quando Henry explicou por que colocava Mbappé ou Olise à frente dele.

Falta de respeito com a colega de apresentação Kate Scott? Thierry Henry esclarece

O terceiro episódio da entrega da Bola de Ouro, realizada na segunda-feira em Londres, sobre o qual Henry falou foi uma brincadeira com a colega de apresentação Kate Scott, que ele conhece muito bem do trabalho conjunto na CBS Sports, interpretada de forma equivocada. "Por favor, parem de dizer que faltei com o respeito à Kate. Eu jamais faria isso", esclareceu Henry.

O que aconteceu? Ao apresentar o Socrates Awards, prêmio que leva o nome de um ex-jogador da seleção brasileira, homenageia jogadores de futebol por iniciativas humanitárias de destaque e acabou sendo entregue ao astro do Arsenal Bukayo Saka, Scott cometeu um erro de pronúncia. Ela disse "Socratis" em vez de "Socrates". Henry a corrigiu e, mais tarde, ouviu críticas de que teria sido desrespeitoso com Scott. Segundo ele, porém, tratava-se de uma brincadeira ensaiada previamente.

"A Kate estava por dentro da brincadeira, vocês podem perguntar a ela. Ela disse Socratis de propósito, e eu deveria corrigir para Socrates", afirmou o ex-astro do Arsenal. "Parem de inventar histórias", concluiu Henry.



