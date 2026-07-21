Paredes recusa-se a pedir desculpa pelos socos na final do Mundial

O argentino Leandro Paredes recusou-se a pedir desculpa pelos socos que dirigiu aos jogadores da seleção de Espanha após a final do Campeonato do Mundo, ao mesmo tempo que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anulou o cartão vermelho do seu registo.

O médio da Argentina optou, com toda a ousadia, por não pedir desculpa pelos seus atos, manifestando o seu orgulho pelo esforço da sua seleção ao longo do torneio, na sua primeira declaração após o incidente.

As câmaras captaram Paredes a desferir pontapés e socos enquanto empurrava Eric García ao chão e se envolvia com Gavi, o que perturbou as celebrações da seleção de Espanha.

Também Nahuel Molina apareceu a provocar o acender da violenta contenda ao dirigir um soco à estrela do Manchester City, Rodri.

Relatos da imprensa indicaram que Paredes recebeu um cartão vermelho devido aos seus atos durante o caos que se seguiu ao jogo, mas o cartão foi retirado do registo oficial e a FIFA não tomou qualquer medida disciplinar contra ele, segundo a rede "BBC Sport".

A primeira declaração pública de Paredes após estes acontecimentos não incluiu qualquer pedido de desculpa pelo que fez.

Paredes disse na sua mensagem na rede "Instagram": "Obrigado, Argentina! Amo-te hoje e sempre. Escrevo hoje com o coração pesado de tristeza por não termos conseguido oferecer ao nosso país a alegria que merece de forma justa".

E acrescentou: "Mas escrevo de cabeça erguida e com grande orgulho porque demos tudo o que tínhamos e voltámos a erguer a nossa bandeira no topo! Obrigado a todos os que fizeram parte desta seleção".

E prosseguiu: "A este grupo de jogadores que deram o seu melhor para representar esta camisola, e lutaram por ela até aos últimos segundos de cada jogo! Foi uma honra fazer parte da melhor seleção argentina da história".

Ao mesmo tempo que os relatos não registam a existência de um cartão vermelho, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou que irá investigar o que aconteceu após o encontro.

