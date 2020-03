Paredão do BBB envolveu até fake com Durval pedindo votos; entenda

Conta do ex-zagueiro que prometia sortear camisa e postar foto sorrindo era fake

E a disputa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez no 10º paredão do BBB 20 continua parando a internet: desta vez, foi "Durval" quem prometeu sortear uma camisa e postar uma foto sorrindo caso a cantora saia. Durval entre aspas, é claro, pois a conta do ex-jogador do e do Sport que fez essas promessas era fake.

Mesmo em um tempo onde torcidas - incluindo famosos como Gabigol, Richarlison e Bruna Marquezine - prometem mundos e fundos para tentarem impulsionar a permanência de seus favoritos, parecia estranho que Durval, com sua pose séria e fama de "cangaceiro", faria isso para tentar influenciar um reality show. Dito e feito.

Confira a manifestação feita pelo perfil fake do ex-zagueiro:

Mais times

Vocês impressionados que o Neymar se manifestou no paredão e eu aqui imaginando que o Durval vai postar uma foto sorrindo se a Manu for eliminada pic.twitter.com/vmpgXyRDHc — Sem Clubismo #FiqueEmCasa (@SemClubismo_FC) March 30, 2020

Questionado sobre isso, Durval respondeu que "não vê, não acompanha e não gosta desse negócio [BBB], que não tinha escrito isso e que não gosta que mintam sobre suas declarações."

Mais artigos abaixo

Afinal, mesmo que este paredão do BBB tenha "reacendido a chama BruMar" e feito pessoas relembrarem o 7 a 1, fazer Durval sorrir é uma tarefa quase impossível... é provável que poucas coisas no mundo tenham tamanho poder.

Então, se você é torcedor de Prior, fique sabendo que, caso o participante fique na casa e elimine Manu Gavassi, você não conseguirá receber uma camisa de Durval e nem o verá sorrindo. No entanto, poderá ficar feliz que seu brother favorito ficou.