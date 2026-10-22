“Parecia um jogo de homens contra crianças”: Dimitar Berbatov detona atuação “terrível” do Manchester United na derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League

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O ex-atacante do Manchester United Dimitar Berbatov fez duras críticas ao antigo clube após a humilhante goleada sofrida na casa do Como, pela Champions League, na quarta-feira. O comentarista búlgaro questionou o empenho dos jogadores enquanto a equipe de Cesc Fabregas, da Serie A, atropelava os visitantes sob chuva torrencial na Itália.

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Ex-atacante condena humilhação na Itália

Berbatov criticou duramente a atuação de seu ex-clube após a derrota por 4 a 1 para a equipe de Fabregas no confronto de quarta-feira pela Champions League. Apenas oito dias depois de sofrer um gol no primeiro minuto contra o Atlético de Madrid, o Manchester United foi vazado por Nico Paz aos 118 segundos. Com isso, tornou-se o primeiro clube inglês da história a sofrer gols antes dos dois minutos em partidas consecutivas de grandes competições europeias.

Donos da casa expõem fragilidades defensivas com atuação avassaladora

Getty Images

O meia argentino marcou dois gols e, entre eles, deu a assistência para Tasos Douvikas. Depois, Jacobo Ramon fez o quarto de cabeça para um clube que disputava a Serie D quando o United conquistou a Champions League pela última vez, em 2008.

Em entrevista à TNT Sports, Berbatov fez uma avaliação contundente da superioridade dos donos da casa: “Foi uma noite terrível, terrível. Um jogo terrível para o United. Nada dava certo, e o Como foi superior em todos os aspectos. Nos gols, na recuperação da bola, na posse, na confiança. O Como teve tudo isso.”

Ao analisar o gol sofrido logo no início e o espaço dado a Paz, acrescentou: “Parecia que eles estavam jogando contra um time reserva. Olhem o primeiro gol, a confiança com a bola, o tempo que tiveram com ela.”

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Atuação apática levanta questões mais profundas

Só um gol de honra de Joshua Zirkzee, que saiu do banco e aproveitou um cruzamento de Amad Diallo nos acréscimos, impediu os visitantes de igualarem sua maior derrota na Champions League (4 a 0 para o Barcelona em 1994) ou a pior derrota europeia de sua história (5 a 0 para o Sporting em 1964). Zirkzee havia substituído o capitão Bruno Fernandes na metade do segundo tempo, depois que Matheus Cunha e Andrey Santos, contratações da INEOS que custaram 110 milhões de libras, foram substituídos no intervalo.

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Concentrando-se mais na forma como a equipe desmoronou do que no placar, Berbatov observou: “Às vezes, não se trata da derrota, mas de como você perde. E hoje esse foi o ponto: como perdemos esse jogo de futebol. Depois de uma atuação como essa, provavelmente, como sempre, [as pessoas perguntam]: ‘Esses são os jogadores certos para competir no mais alto nível? Esse é o técnico certo? Esse é o caminho certo?’ É claro que, depois de jogos assim, as pessoas vão dizer que precisamos de mais jogadores, de jogadores melhores, disto e daquilo. O que se pode dizer depois de uma atuação como essa?”

Ao questionar a dedicação demonstrada pelo elenco naquela noite, o búlgaro concluiu: “Hoje não pareceu que todos estavam dando o seu melhor em campo. O Como parecia estar apenas se divertindo. Parecia um jogo de adultos contra crianças.”

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Técnico pede desculpas e enfrenta futuro incerto

IMAGO

O duro resultado de quarta-feira aumenta imensamente a pressão sobre o contestado técnico Michael Carrick antes do compromisso deste fim de semana contra o Bournemouth, pelo campeonato nacional. Após o apito final, o treinador pareceu ignorar seus jogadores ao caminhar até a torcida visitante, erguendo repetidamente as mãos em sinal de desculpas. As cenas suscitaram comparações imediatas com a reação de Ole Gunnar Solskjaer após a derrota por 4 a 1 para o Watford em novembro de 2021, que antecedeu sua demissão 24 horas depois.