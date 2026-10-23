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O ídolo do Manchester United Wayne Rooney fez duras críticas ao elenco atual e chamou jogadores experientes de “bebês” por não quererem assumir a responsabilidade pela crise cada vez maior do clube. O ex-capitão não mediu palavras depois que Bruno Fernandes e Lisandro Martinez questionaram publicamente a direção tática e as contratações do clube.

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Rooney se revolta após Fernandes escapar de punição

A humilhante derrota do Manchester United por 4 a 1 para o Como na Champions League provocou uma forte reação, liderada por Rooney, ídolo do clube. Michael Carrick está sob enorme pressão, situação agravada depois que o capitão Fernandes criticou publicamente a organização tática da equipe após a derrota na Itália.

Apesar da entrevista explosiva após a partida, Fernandes escapou de uma punição disciplinar. Dirigentes de Old Trafford reconheceram a frustração do meio-campista durante a péssima atuação na competição europeia e decidiram não lhe tirar a braçadeira de capitão nem aplicar uma multa.

A postura branda contrasta fortemente com o tratamento recente dado pelo clube a Lisandro Martinez. O zagueiro argentino foi multado e obrigado a pedir desculpas publicamente depois de criticar o diretor de futebol Jason Wilcox após uma recente derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid.

Fernandes reclama, e Rooney reage

Getty Images

Rooney ficou revoltado com a falta de responsabilidade do capitão. Em participação no podcast The United Stand, ele disse: “Quando Martinez se pronunciou, eu disse que aquilo era um pesadelo, porque dividiria o vestiário. Foi o começo. Agora vimos isso com Bruno, e vocês vão ver acontecer com mais jogadores. O motivo é que esses jogadores não querem assumir a responsabilidade.

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“Você pode dizer que Bruno estava certo ou errado no que falou, mas é preciso assumir a responsabilidade em campo, assumir a responsabilidade como grupo de jogadores. Houve momentos em que eu e Sir Alex Ferguson não nos falávamos, mas eu faria de tudo por ele em campo.”

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Jogadores “egoístas” precisam olhar no espelho

Rooney acredita que os jogadores do elenco atual colocam o próprio ego acima do bem do clube. Ele continuou: “Esses jogadores são egoístas. Só se importam consigo mesmos. Não se importam com os companheiros, com o treinador, com a comissão técnica nem com os torcedores. Só se importam consigo mesmos.

“Se não conseguem o que consideram certo para si, agem como bebês, fazem birra e jogam a culpa em qualquer outra pessoa, menos neles mesmos. Eles precisam olhar para si mesmos.”

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Por fim, ele apontou as más atuações individuais do capitão. “Bruno provavelmente vive sua pior sequência desde que chegou ao clube e, mais uma vez, não é coincidência que esteja pressionando outra pessoa, porque não quer encarar a situação”, concluiu Rooney. “Se ele olhar no espelho, se Martinez olhar no espelho, se todos os jogadores olharem... vão ver a si mesmos, e isso não é bom o suficiente.”

Carrick luta para manter o emprego





Getty Images





Carrick precisa restabelecer rapidamente a harmonia em um vestiário dividido enquanto luta para continuar no cargo. Rooney já pediu à diretoria do United que esclareça o futuro imediato do treinador para evitar mais instabilidade.

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Com jogadores experientes questionando abertamente a tática e ídolos do clube condenando a postura deles, o Manchester United tem uma tarefa monumental para salvar a temporada. A equipe precisa desesperadamente de uma atuação coesa e convincente em campo para interromper a má fase e amenizar o clima tóxico em Old Trafford.



