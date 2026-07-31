"Parece um filme": pai de AsPas revela os bastidores das horas de loucura com o Real Madrid

"É como se estivéssemos vivendo dentro de um roteiro de cinema". Foi com essas palavras que Juanjo Espí, pai do novo atacante do Real Madrid, Carlos Espí, resumiu as horas dramáticas que viraram de cabeça para baixo a vida de seu filho, quando em um único dia ele passou dos treinos do Levante para a assinatura de seu contrato com o clube merengue.

Juanjo Espí revelou detalhes dos momentos excepcionais que sua família viveu durante as últimas horas antes de concretizar a transferência de seu filho Carlos para o Real Madrid, em uma negociação que descreveu como "surpreendente" até para os mais próximos.

Espí explicou, em entrevista à rádio espanhola "Cadena SER", que seu filho estava treinando na manhã de ontem com a equipe do Levante, enquanto seus agentes negociavam sua transferência para o Brighton, antes que todos os dados mudassem em questão de horas e sua transferência para o clube merengue fosse fechada.

Disse Espí, o pai: "O que meu filho viveu se parece com uma cena de filme. Assim que chegamos a Valdebebas para assinar o contrato, fomos informados rapidamente de que o treinador José Mourinho queria nos encontrar e nos dar as boas-vindas".

E acrescentou, descrevendo o momento do encontro: "Mourinho chegou e foi muito simpático com todos nós. Depois pegou Carlos pela gola, levou-o até seu escritório e disse: este é meu. Sentou-se com ele por algum tempo, explicou-lhe seu papel na equipe e disse exatamente o que precisava dele".

Em outra entrevista à "COPE Valencia", Juanjo contou outro detalhe que revela a dimensão da tensão que acompanhou a negociação: "Carlos estava jantando tranquilamente com Emilio Butragueño no estádio Santiago Bernabéu, esperando que as coisas se resolvessem para poder assinar. Isso não é algo normal. No fim, tudo correu bem; ele deu um salto qualitativo".

Sobre o mais difícil que enfrentou pessoalmente durante aquelas horas, o pai do jogador afirmou que guardar o segredo foi "terrível", e disse: "Esconder o assunto e não poder falar sobre ele foi exaustivo. Até minha mãe, avó de Carlos, e meu irmão não sabiam de nada. Não pude contar a ninguém".

A chegada de Carlos Espí ao Real Madrid dá ao jovem atacante vindo do Valencia a oportunidade de sua vida, após um primeiro dia em Valdebebas que seu pai descreveu como "inacreditável".