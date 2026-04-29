'Parece que o novo destino de Paulo Dybala já está definido: o Flamengo pode acabar ficando de fora'

Paulo Dybala deixará a AS Roma no próximo verão, informou a ESPN Internacional nesta quarta-feira. Segundo a agência, o argentino retornará ao seu país natal agora que seu contrato em Roma está chegando ao fim.

Dybala chegou no verão de 2022, sem custos de transferência, vindo da Juventus, clube para o qual se transferiu no verão de 2015. Na época, a Velha Senhora o contratou por cerca de 41 milhões de euros do Palermo.

Foi em Turim que o argentino se destacou definitivamente. Em 293 partidas pelo gigante italiano, ele marcou nada menos que 115 gols. Na temporada 2019/20, ele foi eleito o Jogador do Ano da Série A. Além disso, conquistou vários títulos com a Juventus. Entre outros, foi campeão nacional cinco vezes e venceu a copa quatro vezes.

Na AS Roma, o jogador da seleção argentina ainda atuava regularmente nas primeiras temporadas, mas o tempo de jogo do atacante de 32 anos vem diminuindo cada vez mais. Nesta temporada, porém, ele ficou afastado dos gramados por um longo período devido a uma lesão no joelho. Por causa disso, ele soma “apenas” 1.300 minutos nesta temporada.

O contrato do jogador, que já disputou 40 partidas pela seleção, expira neste verão, e a chance de Dybala permanecer em Roma é muito pequena. Ultimamente, ele tem sido cada vez mais associado ao Boca Juniors, algo que fontes confirmaram à ESPN. Já havia sido divulgado anteriormente que o Flamengo está de olho nele. De acordo com o jornalista especializado em transferências César Luis Merlo, os brasileiros pretendem oferecer-lhe em breve um contrato lucrativo. Portanto, eles podem acabar perdendo a chance, já que tudo indica que Dybala retornará à Argentina.

Anteriormente, Dybala já havia se manifestado sobre um possível retorno ao seu país natal. O atacante revelou que, em particular, gostaria muito de se reunir com Leandro Paredes. “Isso seria ótimo. Nunca se sabe. Hoje jogo pela Roma; tenho que defender esta camisa. Mas nunca se sabe. Sentimos muita falta deles. Mas não sei o que vai acontecer.”

Paredes já voltou ao seu país natal no verão passado. Na época, o Boca Juniors pagou três milhões de euros ao clube romano. O meio-campista defensivo é o capitão de sua equipe e está atualmente em segundo lugar no Grupo A da Copa da Liga, um ponto atrás do Estudiantes.