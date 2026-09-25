Na próxima quarta-feira, a Argentina fará sua primeira partida na era pós-Messi, quando a campeã mundial de 2022 enfrentará a Bolívia em um amistoso. A faixa de capitão, porém, não será usada por outro jogador de ataque.

Já nas últimas semanas, vários veículos vinham noticiando em consenso que, após a saída do oito vezes melhor jogador do mundo da Inter de Milão e a aposentadoria do veterano Nicolas Otamendi (38, River Plate), Cristian Romero surgia como a opção mais provável para o posto. O zagueiro, que depois da Copa do Mundo trocou o Tottenham Hotspur pelo Atletico Madrid, já havia sido o terceiro capitão no Mundial. Em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico Lionel Scaloni confirmou então que sua escolha recaiu sobre "Cuti". Chances mais remotas, por sua vez, eram atribuídas ao goleiro Emiliano Martinez. Também houve especulações sobre uma promoção de Lautaro Martinez. Afinal, o atacante também usa a braçadeira em seu clube, a Inter de Milão.

Enquanto isso, ainda está em aberto quem assumirá a camisa 10 de Messi. No entanto, também há uma tendência clara. Como já havia informado a ESPN há poucas semanas, e agora também The Athletic diz ter apurado, Nico Paz, do Como 1907, receberá essa honra. Embora o meio-campista tenha sido utilizado apenas de forma esporádica pela Albiceleste no passado recente e tenha precisado se contentar com duas aparições na Copa do Mundo, um grande futuro é previsto para o jogador de 22 anos.

Depois de sua transferência do Real Madrid no verão de 2024, Paz se desenvolveu de forma magnífica às margens do Lago de Como e vem de uma temporada de destaque na Serie A, com 13 gols e 7 assistências. Na atual temporada, ele já soma quatro participações em gols em seis partidas, incluindo duas assistências na Champions League. Pela Argentina, contribuiu com um gol e uma assistência em 11 jogos.

Por que a Argentina precisa voltar a entregar a 10 de Lionel Messi?

No entanto, a Argentina não pode atender ao desejo de alguns torcedores de não voltar a usar a 10. Os regulamentos da FIFA simplesmente não permitem deixar de fora um número entre 1 e 23, ou 26, respectivamente. Por isso, mais recentemente também se pensou em um modelo de rodízio com diferentes donos da camisa. Outros candidatos citados são Alexis Mac Allister (27), que também veste a 10 no Liverpool, e Enzo Fernandez (25, Manchester City).

A carreira de Messi na seleção, aliás, ainda não terminou completamente. Em 6 de outubro, o ídolo popular terá sua partida oficial de despedida em Buenos Aires, quando haverá um amistoso contra Benin. Na capital argentina, La Pulga deverá "receber a despedida que realmente merece, aqui na Argentina", afirmou o presidente da federação, Claudio Tapia, em um vídeo no X.

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Brasil: quem fica com a 10 de Neymar?

Aliás: no Brasil, até recentemente também se colocava a questão de quem passará a usar a camisa 10 e, com isso, assumirá a sucessão de Neymar, que se aposentou da seleção após a Copa do Mundo.

Mas a decisão já foi tomada: Raphinha, do Barcelona, seguirá os passos de Pelé, Zico, Ronaldinho e Kaká.



