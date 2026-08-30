Paredes se mostrou chocado com a punição aplicada pela Fifa após uma partida de liga na Argentina pelo Boca Juniors e se posicionou sobre a decisão.

"Isso me parece exagerado. Também é estranho que Gavi tenha recebido apenas uma suspensão, embora tenha me dado um golpe no peito. Mas tudo bem, é assim mesmo. Agora precisamos recorrer da sanção", disse o jogador da seleção, antes de completar: "As pessoas que entendem desse tipo de coisa vão ver se conseguem revertê-la. Para mim, ela é excessiva e acho que pode ser reduzida."

Paredes esteve na 0 a 1 na derrota na final contra a Espanha após a prorrogação no centro de intensas agressões físicas logo após o apito final. Depois de inicialmente ter se desentendido com Eric Garcia e tê-lo empurrado, a joia do Barcelona Gavi correu para defender seu companheiro de equipe. Na sequência, formou-se uma grande confusão, na qual Paredes também partiu para a agressão contra Gavi.

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Confusão após a final da Copa do Mundo: por quanto tempo Leandro Paredes foi suspenso?

À escalada em campo se seguiu a repercussão jurídica. Paredes foi punido pela Comissão Disciplinar da Fifa com uma suspensão de dez jogos oficiais. Gavi, por outro lado, escapou com uma suspensão de apenas uma partida. Além disso, o defensor argentino Nahuel Molina recebeu uma suspensão de sete jogos depois de atacar Rodri de maneira provocativa na reta final turbulenta.

Além disso, a Fifa aplicou à Associação do Futebol Argentino (AFA) uma multa no valor de 275.000 euros. O motivo foram diversas violações de regras ao longo do torneio.

O maior faux pas da equipe aconteceu após a vitória na semifinal contra a Inglaterra. Ali, líderes como Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso e Lisandro Martinez exibiram uma faixa na qual a reivindicação argentina de soberania sobre as Ilhas Malvinas foi reafirmada, algo politicamente explosivo e, segundo o código da Fifa, estritamente proibido.

Argentina conseguiu junto à Fifa uma regra especial para Leandro Paredes

A AFA agora tenta manter o dano esportivo o menor possível para os próximos compromissos da seleção. A entidade já conseguiu junto à Fifa uma regra especial: Paredes e Molina poderão cumprir suas suspensões em amistosos futuros da categoria A e não precisarão ficar de fora apenas em partidas oficiais.

Paralelamente, está em andamento a contraofensiva jurídica dos argentinos. A entidade aguarda a fundamentação por escrito da decisão vinda de Zurique para apresentar formalmente recurso ao Comitê de Apelação da Fifa e, se necessário, à Corte Arbitral do Esporte (CAS).