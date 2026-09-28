Este duelo da Liga das Nações com a Grécia foi histórico para a seleção da DFB em vários sentidos. Foi o primeiro jogo em casa do técnico da seleção Jürgen Klopp e também o primeiro jogo em casa com lugares em pé em 28 anos. Como terminou com a primeira derrota para a Grécia, a equipe recebeu, no caminho até justamente esse novo setor com lugares em pé, além de aplausos de incentivo, também vaias.

Como as coisas mudam rápido. Até agora há pouco, graças à chegada de Klopp ao cargo, havia no país uma euforia e uma confiança tão grandes em um futuro de sucesso da seleção quanto há muito tempo não se via. Um empate feliz na Holanda e uma derrota em casa para a Grécia bastaram para as primeiras manifestações de insatisfação dos torcedores alemães.

"Isso é aceitável, mas não é necessário", avaliou Klopp na coletiva após o jogo, antes de pedir: "Quem quiser vaiar, que vaie a mim." Ele transformou essa declaração na mensagem central de seu posicionamento e a repetiu de diferentes formas. "Se alguém quiser ser crítico, faça isso comigo e deixe os garotos em paz."

A tática de Jürgen Klopp é tão óbvia quanto coerente

Essas declarações são um tanto surpreendentes quando se olha para as ameaças em sua coletiva de apresentação, em julho, quando Klopp anunciou: "Se vocês disserem amanhã que ele é uma merda, eu vou embora." De fato, ele também fez referência às suas palavras de então na coletiva atual. Embora a interpretação seja bastante clara, segundo Klopp haveria aí um "mal-entendido" - não teria sido bem isso o que ele quis dizer.

A atual tática de comunicação de Klopp, por sua vez, é tão óbvia quanto coerente. Seu próprio renome e a confiança básica existente no país em suas capacidades seguem sendo tão grandes que ele pessoalmente, apesar dessa receptividade à crítica agora formulada de maneira ofensiva, dificilmente terá de lidar com resistência neste momento. A situação é bem diferente no caso dos jogadores que ele protege com veemência. Sobretudo daqueles que participaram das decepções do passado recente.

No momento, Klopp é maior do que a seleção. Isso já ficou claro em Augsburg pelo fato de que, no anúncio da escalação, seu nome foi gritado mais alto do que os nomes de todos os jogadores. É compreensível que ele queira aproveitar esse crédito de confiança após as primeiras decepções esportivas e, com isso, impedir qualquer crítica aos seus jogadores que possa gerar ainda mais insegurança.

Então, críticas a Klopp? Pelos resultados e atuações decepcionantes até aqui e pelo pior início de todos os técnicos da seleção, ele de forma alguma deve ser criticado. Ninguém podia esperar que Klopp, sem qualquer tempo de adaptação, ensinasse um futebol bonito e vitorioso a esta seleção que decepciona de forma confiável há anos. Contra a Holanda, a equipe da DFB fez ao menos um bom primeiro tempo e mostrou, no geral, uma nova mentalidade; a atuação ruim em todos os aspectos contra a Grécia foi então um claro retrocesso.

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Seleção da DFB: a abordagem de Klopp com dois elencos foi uma boa ideia?

Ao menos neste momento, porém, pode-se questionar se a abordagem com dois elencos, muito corajosa e também bastante elogiada, foi realmente uma boa ideia. É totalmente compreensível que Klopp queira conhecer pessoalmente o maior número possível de jogadores. Mas talvez tivesse sido mais inteligente convocar, ao menos, uma base de possíveis titulares do futuro para toda a janela de jogos de seleções e, por exemplo, trocar apenas a metade final do elenco.

De qualquer forma, soa um pouco estranho que agora o capitão Joshua Kimmich, que teve uma atuação infeliz contra a Grécia, tenha de deixar a equipe. O mesmo vale para o goleiro titular designado Marc-Andre ter Stegen ou para o chefe da defesa Jonathan Tah. Jogadores-chave desse tipo deveriam representar continuidade e servir como âncoras justamente em fases complicadas. O próprio Kimmich aparentemente pensa de forma parecida. Em Augsburg, ele destacou que preferiria permanecer com a equipe.

Independentemente desse fator emocional, há também um racional. Klopp está implementando na seleção uma nova filosofia (futebol de assalto) e uma nova formação (4-3-3). Independentemente de todas as experiências com o elenco, Klopp poderia ter aproveitado esta janela de jogos de seleções incomumente longa para dar aos seus potenciais titulares o máximo de tempo de adaptação. Os dois primeiros jogos mostraram claramente o quanto o caminho até um sistema funcional ainda é longo. Talvez Klopp tenha perdido aqui uma grande oportunidade.

Em suas passagens tão bem-sucedidas por clubes, ele pôde ensinar sua estratégia durante meses em treinamentos diários. Na seleção, as condições são fundamentalmente diferentes. Sessões de treino e jogos são extremamente raros. Nos doze meses após este bloco de jogos de seleção, haverá apenas mais seis partidas; então, apenas nove meses depois, já acontecerá a Eurocopa. Mas, antes disso, um grupo completamente novo entra agora em contato pela primeira vez com as ideias de Klopp e já estará sob pressão nas partidas desagradáveis contra a Sérvia e na Grécia.