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O tratamento dado pelos dirigentes do Bayern de Munique a Jamal Musiala continua repercutindo. O ex-jogador da Bundesliga Maik Franz fez duras críticas, endossadas por Stefan Effenberg. Até Rio Ferdinand se surpreendeu.

O ex-zagueiro, que passou por Eintracht Frankfurt e Hertha BSC, entre outros clubes, classificou o debate sobre Musiala iniciado pelos dirigentes do Bayern como "vergonhoso" no programa "Doppelpass", da Sport1. Para Franz, a forma como o caso vem sendo conduzido "parece até assédio moral".

O debate sobre Musiala começou com declarações do patrono do Bayern, Uli Hoeneß, no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR. Depois, o presidente do conselho executivo, Jan-Christian Dreesen, fez novas declarações ao Abendzeitung, e o membro do conselho Karl-Heinz Rummenigge foi ainda mais duro na noite de sexta-feira, à Sky, após o empate por 1 a 1 com o Colônia . "Se ele não voltar a ser o velho Jamal, teremos de conversar com a família, com o jogador e, sobretudo, com a agência, porque, nesse caso, esses valores, com todo o respeito, não serão mais justificáveis", afirmou. No sábado, até o sindicato de jogadores FIFPRO condenou o ataque frontal em uma carta pública com palavras duras.

Musiala renovou seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030 e, com isso, tornou-se um dos jogadores mais bem pagos do clube de Munique. O atleta da seleção alemã receberia, segundo relatos, 25 milhões de euros por ano. Pouco depois, sofreu uma lesão grave no Mundial de Clubes, que o afastou por meses. Mais tarde, durante a preparação para a temporada atual, teve colapsos em dois amistosos. Em seguida, anunciou que havia recebido o diagnóstico de um distúrbio neurológico funcional com crises de ausência, uma forma de crise epiléptica .

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A suspeita de que os representantes de Musiala talvez já soubessem da doença antes da renovação foi rejeitada enfaticamente pelo presidente Herbert Hainer no sábado . O Süddeutsche Zeitung , por outro lado, afirma ter apurado que os agentes de Musiala e o clube chegaram a um acordo verbal no meio do ano para ajustar o contrato do jogador caso ele não conseguisse retomar o nível de desempenho anterior .

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"Mia san Money": Maik Franz faz comparação delicada com Deisler

Para Franz, é inadmissível que se discuta uma redução salarial diante do histórico conturbado de Musiala. "Então não é mais Mia san Mia, e sim Mia san Money", disse. Mais tarde, acrescentou: "Ainda estamos falando de um ser humano. São três das pessoas mais poderosas do futebol alemão, e elas o expõem publicamente e o colocam sob escrutínio. (...) Há 20 anos, tivemos o caso de Sebastian Deisler."

Deisler já foi considerado um talento de uma geração na Alemanha, mas encerrou a carreira em janeiro de 2007, aos 27 anos, devido à depressão decorrente de graves lesões no joelho e da enorme pressão do futebol profissional.

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O ex-capitão do Bayern Stefan Effenberg, também convidado do "Doppelpass", concordou com Franz: "Em princípio, quando um jogador está lesionado, você precisa ampará-lo e protegê-lo publicamente. As declarações do Bayern foram catastróficas. Você coloca muita coisa em dúvida. Todos nós desejamos de coração que ele volte aos 100%. Por que, então, criticá-lo publicamente dessa forma? Fechem a porta e conversem com o jogador e com o agente. Mas não em público." Segundo ele, criticar um jogador publicamente não ajuda "ninguém". "Fazer isso dessa maneira é inacreditavelmente ruim."

O que mais surpreende Effenberg é Hoeneß não sair em defesa do jogador. "Por isso, isso me deixa ainda mais perplexo", disse o ex-meio-campista do clube de Munique. "Antes, o Bayern renovava o contrato de jogadores gravemente lesionados para dar um sinal. É exatamente o oposto do que o Bayern está fazendo com Musiala."

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Tratamento dado a Musiala pode ter consequências para o futuro?

Além disso, a forma como o caso vem sendo conduzido pode ter uma série de consequências. "Na verdade, eles teriam de dizer: Harry Kane está lesionado ( ruptura do ligamento da sindesmose, afastado por meses ; nota da redação), acabamos de renovar seu contrato, aliás, por um valor alto. Se ele não voltar aos 100%, teremos de conversar sobre o salário. É isso que eles teriam de fazer."

Franz seguiu a mesma linha e previu até problemas em futuras negociações contratuais . "Você talvez tenha em Michael Olise o próximo melhor jogador do mundo no seu elenco. Ele também deve renovar e receber um salário alto. Mas fica na cabeça: 'Se eu ficar doente ou me lesionar e não render, vou ser jogado aos leões publicamente'", disse. E ressaltou: "Nossa, acho que eles não fizeram nenhum favor a si mesmos com isso."

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Para Effenberg, é necessária até uma desculpa pública "da cúpula". Durante a assembleia geral anual de sábado, Hainer e Dreesen, sem a presença de Rummenigge e Hoeneß, procuraram sobretudo reduzir a repercussão do assunto que dominava as discussões.

"Todos nós sempre nos preocupamos com o jogador. E Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen também expressaram isso", explicou Hainer. Dreesen ressaltou que a intenção nunca foi "pressionar Jamal": "Todos desejamos que Jamal volte a ser o velho Jamal. Ele precisa de tempo para voltar. E esse tempo tem de ser dado a ele."

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Tratamento dado a Musiala também provoca reações fora da Alemanha

O assunto, porém, já repercute fortemente fora da Alemanha. A lenda inglesa Rio Ferdinand escreveu no X: "O Bayern de Munique deveria ser melhor do que isso... Se quiserem negociar condições mais razoáveis para o futuro do clube por causa dos problemas de saúde de Jamal, deveriam conversar com ele e sua equipe, em vez de falar com a imprensa."

O ex-zagueiro do Manchester United, que disputou 81 partidas pela seleção, disse não reconhecer mais o Bayern. "Essa situação já deve ser difícil o suficiente para Jamal enfrentar sem que a imprensa e representantes do clube falem sobre isso publicamente. O Bayern está entre os clubes que, vistos de longe, sempre demonstraram uma classe e um padrão admirados pela maioria. Infelizmente, nesta situação, isso não parece nem um pouco o Bayern de Munique."

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Musiala, por sua vez, tem total apoio da direção esportiva. "Acreditamos firmemente que ele tem condições de voltar a apresentar seu desempenho. Nós, da área esportiva, temos outra convicção", disse o diretor esportivo Max Eberl após o jogo contra o Colônia, ao ser questionado sobre as palavras duras de Rummenigge. O técnico Vincent Kompany ressaltou que Musiala é um "jogador especial" e que acredita nele. O belga afirmou não querer "entrar nessa discussão, algo que não faço há dois anos e meio. É perfeitamente normal que tenhamos pessoas que fizeram muito pelo clube e têm suas opiniões".

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