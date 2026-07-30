"Só para informar vocês: ainda estou me recuperando de uma lesão e, por isso, ainda não estou treinando. Eu não fui 'descartado' - então parem de falar m****. Obrigado", comentou Grealish em uma publicação no Instagram da ESPN UK, na qual se afirmava que Grealish e Kalvin Phillips haviam sido deixados de fora da turnê de pré-temporada do City, recém-iniciada na Ásia.

Embora isso realmente seja verdade no caso de Phillips, que estaria prestes a ser novamente emprestado ao Sheffield United, da segunda divisão, não é o caso de Grealish. A publicação já foi apagada.

Grealish voltou por enquanto a Manchester, depois de ter sido emprestado ao Everton na temporada passada. Se o meia ofensivo, cujo contrato vai até 2027, ainda tem futuro no City é algo incerto.

Jack Grealish está fora desde janeiro com fratura no pé

A ausência de Grealish na turnê pela Ásia se deve, como ele mesmo enfatizou, às consequências da fratura no pé que sofreu em janeiro. Por isso, um retorno do inglês aos treinos com o elenco ainda não foi possível, e Grealish segue trabalhando em sua volta.

"Jack está aqui no momento e é jogador do Manchester City. Em todo clube ao qual chego, eu sempre digo: enquanto um jogador pertencer ao clube, é meu dever tentar treiná-lo", disse o novo técnico do City, Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola, sobre Grealish, deixando a porta basicamente aberta em sua apresentação oficial na semana passada. Maresca já havia trabalhado no City em 2022/23 como auxiliar técnico e, por isso, já conhece o jogador da seleção inglesa: "Ele tem um grande coração e é realmente um cara ótimo. Vamos ver o que acontece", afirmou o treinador italiano.





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Grealish se transferiu em 2021 do Aston Villa para os Skyblues pela então quantia recorde de 117,5 milhões de euros - superada só neste verão pelo reforço Elliot Anderson (135 milhões de euros) -. Embora tenha sido titular em alguns momentos e tenha tido, sim, sua parcela de contribuição na conquista da Tríplice Coroa em 2022/23, incluindo o título da Liga dos Campeões, Grealish nunca conseguiu corresponder de fato por completo às expectativas enormes geradas pelo valor da transferência.

Manchester City vai emprestar Jack Grealish novamente ao Everton?

Depois de jogar cada vez menos em 2024/25, Grealish se deixou emprestar ao Everton no verão passado, onde era titular e conseguiu voltar a brilhar. Em determinado momento, chegou até a surgir a esperança de que ele pudesse voltar à seleção e disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Inglaterra. No entanto, a fratura no pé encerrou esse sonho de forma abrupta em janeiro, e desde então Grealish não conseguiu mais entrar em campo.

O que vai acontecer agora é incerto. Um futuro realista no City parece distante, e um novo empréstimo ao Everton é, ao que tudo indica, provável - se os Toffees estiverem dispostos a seguir pagando grande parte do salário generoso, de cerca de 350 mil euros por semana. Mas o City também pode ter interesse em vender a antiga contratação recorde e recuperar ao menos uma pequena parte da taxa paga em 2021. No ano que vem, Grealish poderá deixar o vice-campeão inglês de graça ao fim do contrato.



