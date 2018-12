Parceria Messi-Suárez já fez mais gols do que Real e Atlético de Madrid

Na atual edição da Liga Espanhola, o ataque do Barcelona tem sido um exemplo para os arquirrivais

Lionel Messi encantou e mais uma vez foi decisivo para o Barcelona. No último domingo (16), o argentino fez, contra o Levante, o seu 43º hat-trick na carreira e agora é artilheiro isolado da Liga Espanhola: foram 14 gols, três a mais em relação a Stuani, do Girona, e de seu companheiro de equipe Luis Suárez, que abriu a contagem na goleada por 5 a 0 no duelo válido pela 16ª rodada.

A goleada sobre o Levante não foi apenas mais um show de Messi e sua turma: foi um resultado importante num momento em que Sevilla e Atlético de Madrid encostaram na briga pelo título e mostrou o gigante poderio ofensivo com o argentino inspirado e revivendo alguns de seus melhores momentos de parceria com Suárez. Juntos, a dupla sul-americana é responsável por incríveis 54.3%: foram 25 bolas nas redes no total de 46 do melhor ataque do futebol espanhol.

Os números também demonstram o quanto Real e Atlético de Madrid estão atrás na parte ofensiva. Afinal de contas, sozinhos, Messi e Suárez somam mais gols do que os times da capital espanhola (24 gols para cada equipe). Além disso, merengues e colchoneros não contam com nenhum jogador no Top 10 de goleadores desta edição 2018-19 da Liga Espanhola.

Artilheiro do Real Madrid, Benzema fez somente seis gols. Griezmann também estufou as redes adversárias meia dúzia de vezes, as duas últimas na vitória sobre o Valladolid. Após o duelo, o francês reconheceu que ainda pode melhorar muito durante a temporada, citando o desgaste pelo excesso de jogos que disputou em 2018 (foi até a final da Europa League e, depois, da Copa do Mundo).

Enquanto Atleti e Real brigam para melhorar o desempenho ofensivo, o Barça precisa de apenas dois jogadores para mostrar a sua força lá na frente. E que jogadores!