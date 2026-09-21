O atacante francês Kylian Mbappé caminha para uma terceira temporada catastrófica com o Real Madrid, depois de ter passado despercebido no estádio "Riyadh Air Metropolitano" durante a derrota de sua equipe para o Atlético de Madrid por 2 a 1, quando praticamente não tocou na bola no segundo tempo, no momento em que seus companheiros mais precisavam dele, fazendo com que o candidato à Bola de Ouro desaparecesse novamente diante do sistema defensivo fechado do técnico Diego Simeone.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o jogador de 27 anos, que tem 8 gols e duas assistências em 8 partidas nesta temporada, disputou sua terceira partida sem marcar gols nesta temporada, depois de não ter balançado as redes diante de Espanyol e Real Betis.

Além disso, Mbappé, que conquistou apenas dois títulos com a camisa do time merengue em pouco mais de dois anos, não deu um único chute a gol na partida e perdeu a posse de bola 15 vezes.

Os números do atacante francês diante do rival da capital, o Atlético de Madrid, desde que vestiu a camisa do Real Madrid, são extremamente preocupantes; ele enfrentou o time vizinho em 6 ocasiões, nas quais conquistou apenas duas vitórias (não foi titular em uma delas), um empate e 3 derrotas, além de ter ficado de fora de outros dois confrontos por lesão. Ao longo desses 6 confrontos, Mbappé conseguiu marcar apenas dois gols.

O desempenho apagado do astro francês contra o Atlético de Madrid, sobre o qual nunca venceu no estádio "Riyadh Air Metropolitano", chega em um momento extremamente delicado para a disputa da Bola de Ouro, já que o prazo de votação se encerra no dia 28 de setembro.

O campeão mundial de 2018, que repetiu em diversas ocasiões que merece vencer o prêmio superando Lamine Yamal e Harry Kane, tem um saldo de gols 6 gols inferior no início desta temporada ao de Raphinha, a quem Mbappé menosprezou anteriormente, quando a imprensa o comparou a ele, dizendo: "Eu poderia me fazer de bobo e dizer que marco mais gols do que Raphinha e Dembélé e que eles precisam marcar mais gols".

Contra o Barcelona: mais gols e mais derrotas

Os números de Mbappé diante do Barcelona desde que chegou ao Real Madrid colocam seu desempenho sob amplas dúvidas; no plano individual, ele marcou 6 gols em 6 confrontos, tendo ficado de fora de outra partida por lesão.

Ainda assim, o clube merengue conquistou apenas uma vitória no Clássico com a participação do atacante francês, por 2 a 1 sob o comando do técnico Xabi Alonso, enquanto as demais partidas terminaram em derrota, incluindo 3 finais.

Antes de realizar seu sonho de jogar pelo Real Madrid, Mbappé tinha um retrospecto positivo diante do time catalão; com a camisa do Paris Saint-Germain, Mbappé marcou 6 gols em 4 confrontos, em um saldo que pendeu a favor do time parisiense com duas vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, a parceria entre Kylian e o Real Madrid passou a limitar ambos os lados e a restringir suas aspirações.



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