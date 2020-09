Parceria entre Haaland e Reinier pode render frutos ao Dortmund e ao Real Madrid

Emprestado ao Dortmund para ganhar rodagem, brasileiro já se mostra à vontade e entrosamento com o "cometa" norueguês pode ser bom para os merengues

O estará de olho no desempenho de dois jogadores do ao longo da temporada 2020/21. Erling Haaland e Reinier serão acompanhados de perto pelo clube merengue, que planeja um time com os dois prodígios em um futuro próximo.

Reinier foi emprestado ao Dortmund nesta janela de transferências para ganhar rodagem no nível profissional. A pandemia do coronavírus limitou as participações do meia-atacante brasileiro no Castilla, time do Real que disputa a terceira divisão espanhola, e ele pouco jogou desde fevereiro, quando chegou à .

Já o atacante noruguês é um dos alvos do clube merengue para o futuro. Haaland flerta com uma saída do Dortmund desde sua chegada ao clube, em janeiro. O desempenho impressionante do jogador, com 44 gols em 40 partidas, chamou a atenção dos gigantes do futebol europeu.

Apostar em jovens jogadores virou rotina no clube do Santiago Bernabéu. A contratação de Reinier, de apenas 18 anos, foi a mais recente. Antes dele, os merengues contrataram Odegaard, Kubo, Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão, Federico Valverde... E Haaland, com somente 20 anos, está na lista dos sonhos de Florentino Pérez.

Em seus primeiros dias no novo clube, Reinier já dá sinais de que está se entrosando com o noruguês. O brasileiro presentou Haaland com uma camisa do Flamengo personalizada. O camisa 9 do Dortmund registrou o momento e publicou a foto com o hino do Rubro-negro tocando e escreveu: "Obrigado, Reinier". O brasileiro brincou "Tamo junto, Haalandinho".

Nesta segunda-feira, 14 de setembro, o entrosamento entre Reinier e Haaland poderá ser visto nos gramados pela primeira vez. Lucien Favre confirmou a presença do brasileiro no duelo do Dortmund contra o Diusburg, válido pela primeira rodada da Copa da .

"Estamos ansiosos para começar de novo. Nossa preparação foi boa. Queremos ganhar a taça. É bom ver Reus de novo no elenco. Ele não joga desde o início de fevereiro, mas tem trabalhado muito bem. Reinier não joga há muito tempo, mas estará na equipe amanhã", confirmou Favre.