Parceiros na Espanha, Adriano e Dani Alves viram adversários no Brasileirão 2019

A dupla de laterais fez história tanto com Barcelona quanto Sevilla no futebol europeu, e se encontra em lados opostos em Athletico x São Paulo

O duelo entre -PR e , em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, terá dois atrativos principais. Sob o prisma da disputa na tabela, pode significar a chegada do Tricolor como real candidato ao título – um triunfo colocaria a equipe comandada por Cuca com os mesmos 30 pontos dos vice-líderes e , somente dois a menos em relação ao .

Mas também será um encontro pouco comum entre Dani Alves e Adriano. Embora já tenham se enfrentado em campos europeus, será a primeira vez que os respectivos laterais direito e esquerdo farão um duelo no futebol brasileiro. Juntos, ambos fizeram história por e .

Sevilla

Na equipe da Andaluzia, Dani e Adriano conquistaram dois títulos de consecutivos nas temporadas 2005-06 e 2006-07.

Barcelona

Em 2008, Daniel Alves foi contratado pelo Barcelona. Adriano chegaria ao Camp Nou dois anos depois, para ocupar a lateral-esquerda. Pelo Barça, a coleção de troféus é invejável: (4x), (3x), (2x) e (2x). Ainda levantaram as tradicionais Supercopas da UEFA (2x) e (2x).

Nas únicas vezes em que se enfrentaram, foi no período anterior à chegada de Adriano ao Camp Nou. Já no Barça, Dani venceu todas as quatro vezes.