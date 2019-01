Parceiro de Pelé no Santos, Coutinho é internado na UTI com pneumonia

Ex-atleta está com 75 anos e sofre há algum tempo com problemas de saúde

O ex-jogador do Santos, Antônio Wilson Vieira Honório, também conhecido como Coutinho está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa de Saúde Santos, com pneumonia, de acordo com a UOL Esporte. Existe a expectativa de que ele volte ao quarto comum ainda hoje.

Coutinho está com 75 anos e vem sofrendo com problemas de saúde há um tempo. Em 2014, por exemplo, o lendário companheiro de ataque de Pelé no Santos precisou amputar três dedos do pé esquerdo, devido a complicações de um quadro de diabetes.

Coutinho está imortalizado na história do Santos como um dos grandes personagens da época mais gloriosa do alvinegro praiano. Fez dupla de ataque com Pelé e conquistou 19 títulos com a camisa do Peixe. Pela Seleção Brasileira, fez parte do esquadrão campeão do mundo em 1962.

De acordo com o levantamento do UOL Esporte, Coutinho é o terceiro maior artilheiro da história do Santos com 368 gols, atrás apenas de Pepe (403) e Pelé (1091). Além disso, é o nono jogador com mais partidas pelo Santos em toda a história, com 457 jogos.