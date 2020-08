Paraná x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

No G-4, equipes buscam vitória de olho na liderança; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em um encontro de equipes que estão no G-4, o Paraná recebe a nesta terça-feira (1), a partir das 19h15 (de Brasília), no estádio Durival Britto, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paraná x Ponte Preta DATA Terça-feira, 1 de setembro de 2020 LOCAL Durival Britto (PR) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Fabio Leoni/Ponte Press/Divulgação)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Após sofrer a sua primeira derrota e deixar a liderança da Série B, o Paraná *4º) conta com o fator casa para voltar ao caminho das vitórias no campeonato. O técnico Alan Aal aposta na força do elenco para o jogo em casa. "(Ponte Preta) É uma equipe qualificada e bem treinada, mas o perfil do nosso elenco está muito bem traçado. É um grupo determinado, que vem se entregando do início do fim da partida. Pensamos sempre em fazer o Paraná grande", afirmou.

Embalada por três vitória consecutivas, a Ponte Preta (3º) não poderá contar com o zagueiro Wellington Carvalho, suspenso, e Alisson deve ser seu substituto. Por outro lado, os atacantes Osman e Bruno Rodrigues, e o meia Luan, se recuperando de lesão, podem voltar a aparecer entre os relacionados pelo técnico João Brigatti, que não poderá contar também com Zé Roberto, que testou positivo para covid-19.

Provável escalação do Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Jean, Jhony Douglas, Higor Meritão, Renan Bressan, Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Luizão, Guilherme Lazaroni, Luís Oyama, Ernandes, Neto Moura, JOão Paulo, Matheus Peixoto e Moisés.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Paraná Série B 29 de agosto de 2020 Paraná 1 x 2 Copa do 26 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Paraná Série B 4 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Paraná x Série B 9 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Ponte Preta Série B 29 de agosto de 2020 Afogados 0 x 2 Ponte Preta 25 de agosto de 2020

Próximas partidas