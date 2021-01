Paraná x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta terça-feira (19), pela 36ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes em situações opostas na tabela, Paraná e Cuiabá duelam nesta terça-feira (19), no Durival Britto, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (menos para a região do MT), na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paraná x Cuiabá DATA Terça-feira, 19 janeiro de 2021 LOCAL Durival Britto, Curitiba - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Quarto árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Cuiabá está no G-4 e precisa vencer para ficar perto do acesso (Foto: Divulgação/Cuiabá⁣)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (menos para a região do MT), na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PARANÁ

Lutando contra o rebaixamento, o Paraná precisa desesperadamente de uma vitória e conta com o fator casa para isso. O time não terá o capitão Fabricio e Thiago Alves, enquanto Renan Bressan deve voltar ao time titular.

Amanhã, 21h30, temos mais um jogo decisivo. É contra o @CuiabaEC, na #VilaCapanema.



Hoje acontece nosso último treino. O técnico Márcio Coelho define o time que entra em campo. Fabrício e Thiago Alves estão suspensos pelo terceiro amarelo. pic.twitter.com/h3C80jsbgM — Paraná Clube (@ParanaClube) January 18, 2021

Provável escalação do Paraná: Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Hurtado (Philipe Maia) e Jean Victor; Karl, Higor Meritão e Renan Bressan (Kazu); Guilherme Biteco (Juninho), Bruno Lopes e Gabriel Pires.

CUIABÁ

Muito perto do acesso, o Cuiabá precisa continuar sonhando pontos para conquistar a sonhada vaga na primeira divisão. O time chega confiante após goleada sobre o na última rodada.

O Cuiabá encerrou a sua preparação para enfrentar o Paraná Clube, amanhã.

Hoje (18), o Dourado treinou no hotel que está concentrado em Curitiba, já que chove muito na capital paranaense e o trabalho que seria realizado no CT do Athetico foi cancelado.



📷 AssCom Dourado pic.twitter.com/zMzgjzQapa — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) January 18, 2021

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos, Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição, Romário, Auremir, Rafael Gava, Elvis, Felipe Marques, Elton e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Paraná Série B 15 de janeiro de 2021 Paraná 2 x 0 Série B 12 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Paraná Série B 26 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) Paraná x Série B 30 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 4 x 0 Guarani Série B 14 de janeiro de 2021 2 x 2 Cuiabá Série B 11 de janeiro de 2021

Próximas partidas