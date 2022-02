Paraná x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paranense 2022

Paraná e Coritiba se enfrentam neste domingo (20), no Durival Britto, a partir das 16h00 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da TV N Sports, na internet, e do One Football, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paraná x Coritiba DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Durival Britto - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV N Sports, na internet, e o One Football, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Durival Britto.

MAIS INFORMAÇÕES

O Paraná chega para esta partida da 9ª rodada do Paranaense em situação complicada. O Tricolor da Vila é o lanterna da competição, e, em caso de derrota contra o Coritiba, poderá ser rebaixado já na próxima rodada, dependendo da combinação dos resultados.

Já o Coxa é o 2º colocado do campeonato, e não perde há seis jogos. Uma vitória contra o Paraná já classifica o Coritiba para as quartas de final, com três rodadas de antecedência.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PARANÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0x0 Londrina Paranaense 12 de fevereiro de 2022 Cianorte 3x0 Paraná Paranaense 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Paraná Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Paraná x União-PR Paranaense 26 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CORITIBA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0x0 Cascavel Paranaense 13 de fevereiro de 2022 Athletico-PR 0x0 Coritiba Paranaense 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas