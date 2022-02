Paraná x Coritiba: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paranaense 2022

A bola vai rolar neste domingo (20) para Paraná e Coritiba, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense, a partir das 14h (do horário de Brasília). O Coxa quer continuar brigando pela liderança da competição e, por isso, não quer desperdiçar pontos.

O Paraná, por sua vez, está há seis jogos sem vencer no campeonato, ocupando a última posição, com quatro pontos conquistados. O Coritiba está há seis jogos sem perder, sendo o último deles um empate com o Athletico.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, as duas equipes paranaense não terão maiores desfalques. O Paraná deve manter o mesmo time da última rodada, com Tadeu no comando de ataque.

Para tentar assumir a ponta da tabela, o Coxa manterá o mesmo time dos últimos duelos. Gustavo Morínigo terá em Alef Manga e Léo Gamalho a grande esperança de gols para o duelo.

Possível escalação do Paraná: Lucas Wingert; André Krobel, Rodolfo Mol, Rayne, Kazu; Luan, Vinícius Kiss, Ueslei Brito; Moisés Gaúcho, Castanha e Tadeu.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Guillermo, Henrique, Castán, Egídio; Andrey, Val e Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

DESFALQUES

PARANÁ:

SEM DESFALQUES

CORITIBA:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Paraná e Coritiba será transmitido ao vivo pelo OneFootball, no aplicativo, na TV NSports, na internet, e no Catarinense TV, no streaming, neste domingo (20).