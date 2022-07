Paraná x Cascavel: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste sábado (30), pela segunda fase da Série D; veja como acompanhar na internet

Paraná e Cascavel se enfrentam neste sábado (30), na Vila Capanema, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda fase da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da InStat TV, na platarfoma de streaming.

O Paraná completou o terceiro jogo sem vitórias ao empatar a partida de ida deste duelo por 0 a 0 como visitante. Rebaixado para a divisão de acesso do Campeonato Paranaense, o Tricolor da Vila pode viver uma situação nunca enfrentada pelo clube em toda a sua história. Caso fique pelo caminho neste sábado, a equipe não vai disputar nenhuma das quatro divisões nacionais em 2023 – e, possivelmente, até 2025.

Do lado do Cascavel, o empate na partida de ida foi o quarto jogo de invencibilidade do time. A equipe tem apenas 1 revés em seus últimos 6 jogos disputados.

Para garantir a vaga nas oitavas de final, os dois times precisam de uma vitória simples. Em caso de empate, a classificação será definida nas penalidades.

Prováveis escalações

Possível escalação do Paraná: Felipe; Victor Caetano, Franklin, Dirceu e Rael; Moisés Gaúcho, Vinícius Kiss e Rafael Silva; Marcelinho, Lucas Oliveira e Everton Brito.

Possível escalação do Cascavel: André Luiz; Libano, Willian, França, Fernando e Willian Simões; Gama, Ramon Baiano e Robinho; Victor Daniel e Lucas Coelho.

Desfalques da partida

Paraná:

André Krobel: lesionado

Cascavel:

Doka: suspenso (cartão vermelho)

Quando é?

JOGO Paraná x Cascavel DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Vila Capanema - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Paraná

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0 x 1 Oeste Série D 17 de julho de 2022 Cascavel 0 x 0 Paraná Série D 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Cascavel

JOGO CAMPEONATO DATA Próspera 1 x 2 Cascavel Série D 16 de julho de 2022 Cascavel 0 x 0 Paraná Série D 23 de julho de 2022

Próximas partidas