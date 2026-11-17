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O meio-campista do Al-Qadsiah Tijjani Reijnders falou sobre a dolorosa derrota de sua equipe por 5 a 0 para a Alemanha. Reijnders admitiu que o time perdeu a força mental e parou de jogar futebol depois de sofrer o segundo gol.

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Uma noite de dois extremos em Berlim

Os Países Baixos levaram um duro choque de realidade em seu último jogo da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, ao sofrer uma pesada derrota por 5 a 0 para a Alemanha no Olympiastadion. O ex-jogador do Manchester City foi dominado quando a equipe de Xavi Hernández acabou desmantelada por uma Alemanha implacável no segundo tempo.

Apesar do revés, os Países Baixos avançaram às quartas de final como vice-líderes do grupo, atrás da Alemanha.

Derrota tática e perda de força mental

Em entrevista à NOS após o apito final, Reijnders apontou uma falha catastrófica na disciplina tática e na postura mental da equipe à medida que os gols começaram a sair no segundo tempo.

"Na verdade, paramos de jogar futebol. Passamos rapidamente a recorrer às bolas longas e, além disso, quase não vencemos nenhuma disputa. E, sim, a Alemanha simplesmente dominou com clareza nesta noite", explicou Reijnders.

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"Depois do segundo gol, a mentalidade foi... sim, em certo momento, deixamos a situação escapar. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido, e eles encontravam espaços livres a cada jogada e conseguiam iniciar ataques."

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Espaços enormes e disputas perdidas

Ao detalhar os problemas estruturais que afetaram o meio-campo dos Países Baixos, Reijnders observou que a incapacidade de vencer as disputas individuais permitiu à Alemanha encontrar com facilidade jogadores livres entre as linhas.

"Sim, claro que isso nunca deveria acontecer. Como isso é possível? Porque ninguém faz de propósito. Deixar a situação escapar, pelo menos é o que suponho. Mas como isso acontece, então? Sim, os espaços no nosso time ficaram grandes demais, e eles encontravam um jogador livre todas as vezes", disse Reijnders.

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"Sim, aí voltamos também a uma questão tática. Vou ter que rever isso. Mas, sim, eles encontravam um jogador livre todas as vezes. E, como eu disse, antes de tudo, simplesmente não estamos vencendo as disputas. Eles ficaram com todas as segundas bolas. Sim, assim fica muito difícil."

Hora de se recuperar para as quartas de final

De olho nas quartas de final de março, Reijnders reconheceu que a derrota pesada é difícil de engolir depois de uma janela de seleções amplamente positiva.

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"Precisamos juntar os cacos até março? Sim, isso obviamente é um golpe e tanto. Especialmente porque você faz uma atuação tão brilhante no jogo anterior e depois perde dessa maneira", concluiu Reijnders.

"Sim, isso certamente nos afeta. Mas também somos um grupo capaz de se reerguer rapidamente. Eu realmente acredito nisso. Esta ficará marcada como uma das semanas mais estranhas que você verá."