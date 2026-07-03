Paraguai x França: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Paraguai x França: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Philadelphia Stadium

O jogo entre Paraguai e França terá início no dia 4 de julho de 2026, às 21h (GMT) e às 17h (EST).

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Os favoritos do torneio enfrentam os matadores de gigantes em um histórico reencontro nas oitavas de final

Um confronto emocionante nas oitavas de final toma conta do Philadelphia Stadium, com o confronto entre duas seleções cujos caminhos até as fases finais da chave eliminatória foram completamente contrastantes. Didier Deschamps comanda uma seleção francesa devastadoramente dominante, que chega à partida como grande favorita do torneio, buscando dar continuidade à sua sequência impecável na chave norte-americana.

Eles enfrentam uma resistente seleção do Paraguai, comandada por Gustavo Alfaro, que chamou a atenção do mundo ao eliminar a Alemanha, tetracampeã mundial, nas oitavas de final. Embora a França conte com um elenco de ataque de elite, a lembrança de sua histórica batalha nas oitavas de final de 1998 — quando os Bleus precisaram de um dramático gol de ouro de Laurent Blanc aos 114 minutos para derrotar a Albirroja — prova que os sul-americanos vão adorar o papel de azarões imprevisíveis.

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O Paraguai escreveu o capítulo mais famoso de sua história recente do futebol ao conseguir uma vitória monumental contra a Alemanha na fase anterior. Após um gol no tempo regulamentar do jovem astro do Strasbourg, Julio Enciso, os jogadores de Alfaro demonstraram uma resistência defensiva impressionante para levar os gigantes europeus até uma dramática disputa de pênaltis, na qual o goleiro Orlando Gill emergiu como o herói definitivo, selando uma classificação digna de conto de fadas.

A França vem tendo uma trajetória totalmente impecável e avassaladora no torneio até agora. A equipe de Deschamps derrotou facilmente o Iraque e a Noruega na fase de grupos, antes de transformar esse ímpeto em uma vitória dominante por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final. Com um ataque elétrico que arrasou todas as equipes em seu caminho, os franceses chegam à Filadélfia prontos para impor sua autoridade nas quartas de final.

Retornos importantes e profundidade ofensiva assustadora para fortalecer as linhas

A preparação tática para esta partida recebe um grande impulso do lado sul-americano. O meia-atacante do Brighton, Diego Gómez, está oficialmente disponível para a escalação após cumprir suspensão de uma partida contra a Alemanha e deve retornar imediatamente ao meio-campo central para formar dupla com Andrés Cubas. Na defesa, José Canale manterá sua vaga de titular ao lado do experiente zagueiro Gustavo Gómez para formar um escudo defensivo sólido.

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A França apresenta um elenco sem lesões, com apenas o atacante do Inter, Marcus Thuram, apresentando um pequeno problema na panturrilha. O capitão Kylian Mbappé lidera o ataque enquanto busca alcançar o topo da lista de maiores artilheiros de todos os tempos do torneio, ladeado pela criatividade de tirar o fôlego de Michael Olise na função de camisa 10. Olise registrou cinco assistências no torneio, estando a apenas uma de igualar o recorde histórico de Pelé de assistências em uma única Copa do Mundo.

Rotações elétricas pelas laterais x blocos baixos disciplinados definirão o rumo da partida

A batalha estratégica se concentrará fortemente na negação de espaços contra a excelência individual. A França adora abrir o campo, usando a velocidade devastadora de Ousmane Dembélé e Bradley Barcola pelas laterais para prender os laterais na retaguarda e abrir canais de passe isolados para Mbappé dentro da área.

O plano do Paraguai girará em torno de um bloco defensivo ultradisciplinado, projetado para sufocar os espaços nos corredores centrais. Alfaro buscará congestionar o meio-campo para atrapalhar a distribuição de Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot, com o objetivo de fazer uma transição rápida da bola pelas laterais para Miguel Almirón e Enciso, a fim de atingir a França no contra-ataque.

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Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

O Paraguai enfrenta a difícil tarefa de não levar gols contra um ataque elétrico que marcou dois ou mais gols em 16 de suas últimas 17 partidas internacionais.

A França deve demonstrar concentração absoluta durante as fases de transição, garantindo que o controle inicial não gere passividade contra uma seleção paraguaia que se mostrou totalmente precisa ao transformar ações defensivas em momentum ofensivo repentino.

Provável escalação do Paraguai contra a França

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Avalos, Enciso

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Provável escalação da França contra o Paraguai

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Principais estatísticas de Paraguai x França

O Paraguai avançou de uma partida da fase eliminatória pela segunda vez. Seu único sucesso anterior em cinco tentativas antes da vitória sobre a Alemanha também foi por meio de uma vitória nos pênaltis contra o Japão nas oitavas de final de 2010, após um empate em 0 a 0.

O gol de Julio Enciso contra a Alemanha foi o primeiro da história do Paraguai na fase eliminatória da Copa do Mundo, já que a seleção não havia marcado em suas cinco partidas anteriores.

A última partida da França em uma Copa do Mundo contra uma seleção sul-americana foi a derrota nos pênaltis para a Argentina na final de 2022. Antes disso, a França não havia sido derrotada por uma seleção da CONMEBOL no tempo regulamentar ou nos pênaltis desde a derrota por 2 a 1 para a Argentina na fase de grupos de 1978.

A França venceu suas quatro primeiras partidas em uma campanha na Copa do Mundo pela segunda vez na história, tendo feito isso anteriormente em 1998. Após essa sequência, a equipe empatou em 0 a 0 com a Itália nas quartas de final e avançou para as semifinais nos pênaltis.

A França se tornou a primeira seleção na história da Copa do Mundo a marcar três ou mais gols em cinco partidas consecutivas.

O confronto contra a Suécia foi a sétima vez que Kylian Mbappé marcou dois ou mais gols em uma partida da Copa do Mundo da FIFA – mais do que qualquer outro jogador.

Elenco de 26 jogadores do Paraguai

Goleiros: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Defensores: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Meio-campistas: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Atacantes: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Seleção da França com 26 jogadores

Goleiros: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Meio-campistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Atacantes: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doue, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Notícias e escalações

Gustavo Alfaro não tem nenhuma lesão ou suspensão confirmada na lista do Paraguai antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.

Da mesma forma, Didier Deschamps não tem ausências confirmadas nos dados atuais da França. O técnico escalou um time titular definido contra a Suécia, com Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola em campo, e não há indícios de que a escalação mude significativamente. Quaisquer notícias de última hora sobre a condição física dos jogadores serão refletidas aqui antes do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Paraguai chega a esta partida com um histórico recente misto, tendo vencido três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 1 sobre a Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo, resultado que se mostrou suficiente para a classificação. A equipe também venceu a Turquia por 1 a 0 e a Nicarágua por 4 a 0, embora uma derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos e um empate sem gols com a Austrália mostrem inconsistência ao longo da campanha. A equipe de Alfaro marcou seis gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

A França chega com cinco vitórias em cinco partidas em sua sequência mais recente. A equipe de Deschamps venceu a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final, seguindo com uma fase de grupos perfeita, que incluiu vitórias sobre a Noruega, o Iraque e o Senegal. Seu único resultado fora da Copa do Mundo nessa sequência foi uma vitória por 3 a 1 em um amistoso contra a Irlanda do Norte. A França marcou 14 gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas, mantendo o gol invicto em duas delas.

Histórico de confrontos diretos

O histórico de confrontos diretos entre essas duas seleções é limitado, mas favorece amplamente a França. O confronto mais recente ocorreu em um amistoso em junho de 2017, quando a França venceu por 5 a 0. Antes disso, um amistoso em junho de 2014 terminou em 1 a 1, e outro em maio de 2008 terminou sem gols. Nos três confrontos registrados, a França venceu uma vez, empatou duas vezes e marcou seis gols contra um do Paraguai.

Classificação

O Paraguai terminou em terceiro lugar no Grupo D antes de avançar para as oitavas de final, enquanto a França liderou o Grupo I e avançou como campeã do grupo.