Paraguai x Panamá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Repescagem Copa do Mundo feminina

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), disputando uma vaga no Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

Paraguai e Panamá disputam a última vaga na Copa do Mundo feminina 2023 na noite desta quarta-feira (22), na Nova Zelândia, a partir das 22h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming.

O Paraguai chega à fase derradeira da repescagem após eliminar Taiwan nos pênaltis por 4 a 2, depois de um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Já o Panamá ganhou da Papuásia por 2 a 0.

Vale lembrar que o vencedor do confronto irá garantir a última vaga do Mundial e ficará no grupo F, ao lado de Brasil, França e Jamaica.

Prováveis escalações

Escalação do Paraguai: Bobadilla, Fretes, Martínez, Riveros, Gómez, Quintana, Miño, Martínez, Sandoval, Fernández e Martínez.

Escalação do Panamá: Bailey, Castillo, Espinosa, Pinzón, Natis, Reyes, Gonzalez, Salazar, Cox, Mills e Cedeño.

Desfalques

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Panamá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?