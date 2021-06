Paraguai x Bolívia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo neste domingo (14), pela rodada de estreia da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Paraguai e Bolívia se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela fase de grupos da Copa América. A partida será transmitida na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Paraguai x Bolívia DATA Segunda-feira, 14 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Goiânia HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (14). Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No Grupo A, a Bolívia estreia na Copa América contra o Paraguai, que deve ter Angel Romero liderando o ataque, enquanto Fabian Balbuena deve entrar no lado do coração da defesa.

Já a Bolívia, por outro lado, será liderada pelo talismã Moreno.

¡Con destino a la CONMEBOL @CopaAmerica! 🏆



La #Albirroja ⚪🔴 ya está lista para el viaje a Goiânia. Allí, debutará mañana ante Bolivia.



¡Vamos con todo, muchachos! 💪#ElSueñoQueNosUne 🙌#VibraElContinente 🌎 pic.twitter.com/mXPV3ViPBO — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 13, 2021

Provável escalação do Bolívia: Lampe; Diego Bejarano, Haquin, Jusino, Sagredo; Arce, Justiniano, Danny Bejarano, Cespedes, Ramallo; Moreno.

Provável escalação do Paraguai: Silva; Rojas, Gomez, Balbuena, Alonso, Arzamendia; Villasanti, Gimenez, Cardozo Lucena; Romero, Almiron.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOLÍVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia 3 x 1 Venezuela Eliminatórias 3 de junho de 2020 Chile 1 x 1 Bolívia Eliminatórias 9 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Bolívia Copa América 18 de junho de 2021 18h (de Brasília) Bolívia x Uruguai Copa América 24 de junho de 2021 18h (de Brasília)

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 x 0 Paraguai Eliminatórias 3 de junho de 2021 Paraguai 0 x 2 Brasil Eliminatórias 9 de junho de 2021

Próximas partidas