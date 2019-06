Paraguai arma ‘ferrolho’ para frear o Brasil na Copa América

O técnico Eduardo Berizzo mudou o desenho de sua equipe especialmente para frear os avanços da seleção

O promete dificultar ao máximo as investidas ofensivas da seleção brasileira no encontro de quartas de final desta . Na escalação recém divulgada dentro da Arena do , onde será disputado o jogo nesta quinta-feira (27), o técnico Eduardo Berizzo armou os alvirrubros de forma inédita no torneio até aqui: sai o 4-4-2 e entra um ultradefensivo 5-4-1.

As principais mudanças foram as entradas do zagueiro Balbuena [ex- ] para acompanhar Gustavo Gómez [do ] e Júnior Alonso. A saída do atacante Óscar Cardozo foi outra alteração notável. Miguel Almirón, que vinha atuando como segundo atacante, flutuando mais entre as linhas será a opção mais avançada.

Desta forma, é possível imaginar ver o precisando se superar nas tentativas de finalizar a gols: o objetivo de Berizzo é dar superioridade numérica em sua defesa e velocidade para sair em contra-ataques.

E o Paraguai vem com 🇵🇾:

Já a seleção brasileira confirmou o que havia sido dito por Tite na última quarta (26): 4-2-3-1 com Allan ao lado de Arthur no meio, Coutinho solto para criar, Firmino como referência e e Gabriel Jesus pelos lados.