Paraguai x Argentina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Sul-Americano sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Paraguai e Argentina se enfrentam neste sábado (21), às 18h (de Brasília), na Colômbia, pela segunda rodada do Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV4, na TV fechada.

Depois de estrear com um empate com os colombianos, o Paraguai quer aproveitar que o nervosismo do primeiro jogo já passou para tentar se impor. Do outro lado, a Argentina irá debutar na competição empolgada pela conquista da Copa do Mundo, pela seleção principal, e quer seguir o mesmo caminho vitorioso.

Prováveis escalações

Escalação do provável Paraguai sub-20: González, Duarte, Melgarejo, Aguilar, Fernández, Castillo, Gómez, Quintana, Segovia, Alcaráz e Duré.

Escalação do provável Argentina sub-20: A confirmar.

Desfalques

Paraguai

Não há desfalques confirmados.

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?