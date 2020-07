Paragominas x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes jogam pela nona rodada do Campeonato Paraense; veja como acompanhar na TV e na internet

Depois de quase cinco meses de paralisação, a bola vai voltar a rolar no Campeonato Paraense, e uma das partidas do fim de semana será entre Paragominas e , no sábado (1), às 19h (de Brasília), no estádio Mangueirão, pela nona rodada da competição. O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere no canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paragominas x Paysandu DATA Sábado, 1 de agosto de 2020 LOCAL Mangueirão (PA) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Partida poderá ser acompanhanda canal fechado na TV, ou na internet (Foto: Paysandu SC)

O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere no canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Paysandu conseguiu manter praticamente todo o elenco durante a paralisação devido a pandemia do coronavírus. O é o atual líder do Paraense, com 19 pontos e buscará um triunfo para se manter na ponta.

Já o Paragominas sofreu um desmanche durante o período e ficou apenas com oito atletas do período pré-pandemia. O clube teve que fazer uma seletiva para fechar o elenco e, por isso, deve ter em campo uma equipe completamente diferente.

Provável escalação do Paragominas: Gustavo, Rallyson, Wellyson, yan, Renan, Galvao, Marley, Biro, Maracanã, Buiu e Apeú.

Provável escalação do Paysandu: Gabriel, Tony, Wesley, Uchoa, Bruno, Vinicius Leite, NIcolas, Perema, PH, Deivid Sousa e Luiz Felipe.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 0 Castanhal Campeonato Paraense 15 de março de 2020 Paysandu 1 x 1 Campeonato Paraense 8 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itupiranga x Paysandu Campeonato Paraense 5 de agosto de 2020 A definir

Paragominas

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 1 x 0 Paragominas Campeonato Paraense 14 de março de 2020 Independente-PA 1 x 4 Paragominas Campeonato Paraense 11 de março de 2020

Próximas partidas