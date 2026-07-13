Leandro Paredes, meio-campista da seleção argentina, respondeu às crescentes acusações de que os árbitros e a FIFA estariam favorecendo a atual campeã da Copa do Mundo de 2026, negando veementemente a existência de qualquer parcialidade em favor da Albiceleste.

Em uma coletiva de imprensa com a mídia argentina na noite de domingo, o ex-jogador do Boca Juniors, que demonstrava evidente incômodo, afirmou: “Não vejo onde está a polêmica. As regras são claras, o adversário simulou uma lesão e eu não toquei nele; a decisão foi correta”.

As declarações de Paredes surgem em meio a uma onda de críticas generalizadas sofridas pela seleção argentina desde o início do torneio, já que muitos torcedores de futebol ao redor do mundo acreditam que os árbitros e a FIFA estão fazendo o possível para garantir que a Argentina conquiste o título mais uma vez.

Várias decisões arbitrais geraram grande polêmica nas partidas da atual campeã, com destaque para a anulação de um gol da Argentina contra o Egito nas oitavas de final e, posteriormente, a expulsão do suíço Breel Embolo na partida das quartas de final, que muitos consideraram uma decisão controversa.

O técnico da Suíça, Murad Yakin, criticou duramente a decisão do árbitro após a eliminação do torneio, afirmando: “Fomos muito melhores que a Argentina. O futebol não venceu. Fomos punidos por uma falta que não teve qualquer justificativa; foi uma situação inocente e não intencional. O erro do árbitro arruinou completamente nosso plano”.

O técnico suíço acrescentou: “Houve um contato claro, e não entendo como o árbitro e o VAR chegaram a essa conclusão; a Suíça tinha todo o direito de se sentir injustiçada”.

Paradis respondeu com firmeza a essas acusações, afirmando: “Não nos importamos com o que as pessoas dizem; infelizmente, as pessoas continuarão falando, e isso faz parte do jogo. O que fazemos é responder em campo”.

Espera-se que Paredes, que teve um desempenho impressionante ao longo de todo o torneio, seja titular na esperada partida das semifinais contra a Inglaterra na noite da próxima quarta-feira, em um confronto em que as decisões do árbitro serão novamente alvo de intenso escrutínio por parte da torcida.