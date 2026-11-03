Já eram 7 minutos dos acréscimos e o placar estava em 2 a 2 quando o Tenerife, dono da casa, iniciou um contra-ataque com um lançamento longo de seu campo de defesa. O passe era para o atacante de Miguel, que correu em direção ao gol adversário com os olhos fixos na bola.

Logo depois da linha do meio-campo, porém, a corrida do jogador de 30 anos terminou abruptamente: ele se chocou violentamente com o goleiro do Andorra, Jesus Owono, que também corria a toda velocidade em direção à bola e tentou afastá-la com um salto. Owono recebeu imediatamente o cartão vermelho, enquanto de Miguel se contorcia no chão. Um jogador do Andorra foi o primeiro a chegar até ele e, ao olhar para de Miguel, começou a acenar e gesticular, aflito, em direção à lateral do campo.

Segundo a imprensa espanhola, de Miguel sofreu uma parada cardíaca na ambulância, a caminho do hospital, e foi reanimado pelos paramédicos. De acordo com o CD Tenerife, de Miguel foi levado ao Hospital Universitário Nuestra Senora de Candelaria e, apesar dos ferimentos graves na cabeça e na região do peito, estava em "estado estável".

Os jogadores das duas equipes ficaram visivelmente abalados com o ocorrido, e alguns companheiros de de Miguel estavam com lágrimas nos olhos. Após a expulsão de Owono, o árbitro Manuel Perez encerrou imediatamente a partida.

Como está Jesus de Miguel atualmente?

Em comunicado, o FC Andorra declarou: "Queremos transmitir toda a nossa força e nossos melhores votos a Jesus de Miguel após o grave incidente que ele sofreu durante o jogo de hoje. Esperamos que ele se recupere logo."

Ao longo da noite, vários clubes de diferentes ligas da Espanha manifestaram solidariedade e desejaram uma boa recuperação ao jogador, entre eles o Real Madrid, recordista de títulos, o Valencia e o Rayo Vallecano.

Desde então, porém, o atacante passou a apresentar um quadro crítico. Segundo informou seu clube na manhã de terça-feira, o estado do jogador de 30 anos "piorou do ponto de vista neurológico" durante a noite no hospital. Mais informações serão divulgadas posteriormente.