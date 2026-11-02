Parada cardíaca após colisão chocante: Espanha vive apreensão por Jesus de Miguel, do Tenerife

Era o sétimo minuto dos acréscimos, com o placar em 2 a 2, quando o Tenerife, time da casa, iniciou um contra-ataque com um lançamento longo de seu campo de defesa. O passe era para o atacante de Miguel, que correu em direção ao gol adversário com os olhos fixos na bola.

Logo depois da linha do meio-campo, porém, a corrida do jogador de 30 anos terminou de forma abrupta: ele colidiu violentamente com o goleiro do Andorra, Jesus Owono, que também corria a toda velocidade em direção à bola e tentou afastá-la saltando. Owono recebeu o cartão vermelho imediatamente, enquanto de Miguel se contorcia no chão. Um jogador do Andorra foi o primeiro a chegar até o atleta ferido e, depois de olhar para ele, começou a acenar e gesticular aflito em direção à lateral do campo.

Segundo relatos da imprensa espanhola, de Miguel sofreu uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi reanimado pelos socorristas. Conforme informou o CD Tenerife, de Miguel foi levado ao Hospital Universitário Nuestra Senora de Candelaria e está em "estado estável", apesar de ferimentos graves na cabeça e na região do peito.

Os jogadores das duas equipes ficaram visivelmente abalados com o ocorrido, e alguns companheiros de de Miguel estavam com lágrimas nos olhos. Após a expulsão de Owono, o árbitro Manuel Perez encerrou a partida imediatamente.

Em comunicado, o FC Andorra declarou: "Queremos transmitir toda a nossa força e nossos melhores votos a Jesus de Miguel após o grave incidente que ele sofreu durante o jogo de hoje. Esperamos que ele se recupere em breve."

Ao longo da noite, vários clubes de diferentes ligas da Espanha manifestaram solidariedade e desejaram uma pronta recuperação ao jogador, entre eles o recordista de títulos Real Madrid, o Valencia e o Rayo Vallecano.