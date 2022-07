Para Xavi, Lionel Messi merece uma "última oportunidade" no Barcelona

Treinador do Barça e ex-companheiro de Messi no time não esconde que quer o retorno do craque argentino

Ao que tudo indica, Lionel Messi continua no PSG, pelo menos por mais essa temporada. Com a enxurrada de contratações de peso do Barcelona nessa janela de transferências, especulou-se que Messi também poderia ser contratado. O técnico Xavi não escondeu o desejo de que isso ocorra, mas descartou a possibilidade de um acerto agora.

O Barça está nos Estados Unidos finalizando a preparação de sua pré-temporada. O treinador do time, Xavi Hernández participou de coletiva de imprensa para falar sobre esse período na América do Norte e comentou assuntos levantados por jornalistas. Um deles, claro, foi a possibilidade de um retorno de Messi ao Camp Nou.

O técnico espanhol deixou claro que isso não acontecerá agora, mas que o argentino merece "uma última oportunidade" no clube que defendeu por tantos anos.

"Eu já falei sobre isso. É uma utopia falar sobre Leo [Messi]. Eu gostaria que o período de Messi não tivesse acabado. Acho que ele merece uma segunda oportunidade, uma última oportunidade. Mas isso só no ano que vem. Ele está sob contrato. Mas, sim, eu gostaria", declarou Xavi.

O ex-meia do Barcelona também comentou sobre outros assuntos e elogiou Robert Lewandowski, que ainda não balançou as redes com a camisa do Barça.

"Ele está fazendo a diferença, embora ainda não tenha marcado gol. Ele tem chances de marcar porque está sempre bem colocado. Ele é top", falou o espanhol.

Na mesma entrevista, ele afirmou que o "desafio" para a temporada é fazer o time tomar forma jogando no 3-4-3. Ele também falou sobre a pressão em cima do clube para ganhar títulos depois de tantas contratações.

"O objetivo principal deste ano é ganhar títulos e eu não escondo isso. Creio que Lewandowski é uma grande contratação e eu não tenho nenhum problema com a pressão", falou Xavi.

A estreia do Barcelona em LaLiga acontece no sábado, 13/8, às 16h, contra o Rayo Vallecano, no Camp Nou.