Para Tuchel, Mbappé está mais para Ronaldo Fenômeno que para Messi

Grande estrela do PSG na ausência do lesionado Neymar, Kylian Mbappé não para de ganhar elogios. Às vésperas do jogo decisivo contra o Manchester United, pelas oitavas da Champions League, o técnico do clube francês, Thomas Tuchel, deu uma entrevista ao ex-zagueiro Rio Ferdinand, da emissora BT Sports, e falou sobre as comparações possíveis para o prodígio francês.

"Eu não vejo ele como Messi, mas sim como um atacante mesmo", disse Tuchel. Ferdinand completou perguntando se Ronaldo "Fenômeno" seria um paralelo mais adequado. "Sim, essa é uma boa comparação. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa comparação", disse Tuchel.

Mbappé já fez 29 gols em 32 partidas nesta temporada, sendo quatro deles só na Champions League. Na última partida pela competição continental, ele foi o autor do segundo gol do PSG na surpreendente vitória por 2 a 0 que os franceses arrancaram do Manchester United em Old Trafford.

"Ele é muito grande, uma personalidade enorme aos 20 anos de idade. Ele me desafia como técnico. Mas ao mesmo tempo, é delicioso. Para mim, é importante que ele tenha essa personalidade para desafiar todo mundo ao redor dele. Ele tem fome de ser um jogador importante na história", disse Tuchel.

Nesta terça, Mbappé mais uma vez será a maior estrela do PSG no jogo de volta contra o United, às 17h. Neymar, o outro