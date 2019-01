Para ter Dybala, Presidente do Real Madrid está disposto a ceder Isco para a Juventus, diz jornal

Jornal italiano noticia que Florentino Pérez estaria disposto a liberar Isco para a Juventus em troca de Paulo Dybala

Uma super troca pode acontecer em breve entre Real Madrid e Juventus. Isso porque o jornal italiano Tuttosport noticiou que Florentino Perez te interesse na contratação do argentino Paulo Dybala para o Real e a Juve quer contar com Isco.

O presidente do time merengue está disposto a ceder o espanhol para contar com o camisa 10 da Velha Senhora. Todavia, é possível que uma parte em dinheiro ainda tenha que ser paga da parte do Real Madrid caso haja verdadeiro interesse.

(Foto: Getty Images)

A falta de produtividade e eficiência no ataque tem deixado os madridistas longe do objetivo principal que é o título de La Liga. Atualmente 10 pontos atrás do líder Barcelona e ocupando a quinta posição, o Real Madrid procura desesperadamente por um atacante consolidado na Europa.

Por isso, nomes como Paulo Dybala, Eden Hazard e Harry Kane estão sempre na mira do gigante espanhol que pode ter que quebrar a banca para conseguir nomes de qualidade para o ataque merengue.