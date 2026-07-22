O clube saudita Al-Ahli colocou o foco num astro da seleção da França no Mundial, com o objetivo de substituir o seu compatriota Enzo Millot na próxima temporada.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o português Rui Pedro, diretor desportivo do Al-Ahli, decidiu tirar Millot dos seus planos para a próxima temporada e começou a procurar um novo jogador para o substituir.

O jornalista italiano Gianluigi Longari revelou que o jogador visado pelo Al-Ahli para suceder a Millot é o outro francês, Manu Koné, médio da Roma.

Koné chamou fortemente as atenções durante a fase final do Mundial de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, onde disputou 5 jogos, 4 deles como titular, mas não marcou nem fez qualquer assistência.

A missão do Al-Ahli não será fácil na contratação do jogador de 25 anos, que desperta o interesse de vários clubes europeus, com destaque para Arsenal, Manchester United e Atlético de Madrid.

Segundo um tweet de Longari, através da sua conta oficial na plataforma "X", o clube saudita tem como alvo outro jogador para o meio-campo, o senegalês Idrissa Gueye, que deixou o Everton após o fim do seu contrato no final da temporada passada.

O Al-Ahli só conseguirá contratar Koné ou Gueye depois de se desfazer de Millot no mercado de verão, algo que continua a ser difícil, dado que ele não recebeu qualquer proposta.

Millot juntou-se ao Al-Ahli durante o último período de transferências de verão, proveniente do Stuttgart da Alemanha, e começou a temporada de forma bastante forte, antes de os seus níveis caírem no último período.

Recorde-se que o médio francês disputou 40 jogos pelo Al-Ahli nas diversas competições ao longo da temporada passada, nos quais conseguiu marcar 9 golos e fazer 7 assistências.