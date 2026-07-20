Para substituir um jogador da seleção mundial gravemente ferido: será que o Arsenal vai contratar um ex-jogador do Manchester City?

Segundo o jornal sensacionalista britânico The Sun, os dirigentes do Arsenal estão considerando a contratação do jogador da seleção inglesa John Stones.

O motivo para isso é a provável ausência prolongada de Saliba, que precisou ser substituído devido a uma lesão durante a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha.

O jogador de 25 anos caiu no chão sem qualquer contato com o adversário; segundo o jornal L’Equipe, ele teria sussurrado ao colega de zaga Dayot Upamecano: “Não consigo mais. Minhas costas estão acabadas.”

Segundo reportagens da mídia, Saliba já havia sofrido a lesão semanas antes do Mundial, quando defendia o Arenal. O zagueiro central teria, portanto, jogado tanto na final perdida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain quanto nos Estados Unidos, na França e no Canadá com essa grave lesão.

Ele teria recebido tratamento diário dos médicos franceses e jogado sob o efeito de analgésicos. Aparentemente, Saliba não participou dos treinos da equipe.

Tudo indica que o jogador de 25 anos terá agora que se submeter a uma cirurgia nas costas, o que o deixaria fora dos gramados por um longo período. O jornal L’Equipe estima que, na pior das hipóteses, Saliba possa ficar afastado dos Gunners por quatro a cinco meses.

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O Arsenal poderia contratar John Stones sem custo de transferência

Caso esse cenário se concretize, Stones seria uma solução mais do que aceitável. Com suas atuações durante a Copa do Mundo pela seleção inglesa, o jogador de 30 anos provou que ainda é capaz de atuar no mais alto nível.

Como o contrato de Stones com o Manchester City expirou em 1º de julho, após dez anos, o zagueiro central estaria disponível até mesmo sem custo de transferência. A Juventus de Turim também é considerada uma das interessadas.