"Eu olhava para o banco de reservas, e todos os jogadores estavam ali, exceto os lesionados, e eu só enxergava qualidade". Foi assim que José Mourinho, técnico do Real Madrid, explicou sua posição após a vitória sobre o Rayo Vallecano, em meio à recuperação gradual de vários de seus jogadores.

Isso também significa que ele terá de tomar decisões sobre quem joga e quem não joga, pois, para dar a Diomandé sua primeira participação como titular, o treinador português foi obrigado a manter Arda Güler no banco de reservas, depois de o jogador ter brilhado durante os 23 minutos em que esteve em campo. E foi aí que começaram as perguntas.

Mourinho disse: "Güler joga muito quando está em campo, mas tenho 100% de certeza de que, se Diomandé não tivesse começado como titular, a primeira pergunta seria: quando o Diomandé vai jogar?".

O jornal AS mencionou em uma reportagem que Mourinho tinha, diante do Rayo Vallecano, 12 jogadores esperando sua vez, com um valor de mercado total de 537 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

Tomemos o próprio Güler como exemplo, já que seu valor é de 90 milhões de euros, o que o coloca na lista dos 25 jogadores mais caros do mundo em termos de valor de mercado.

O valor de Arda Güler sozinho supera o valor de mercado de todo o elenco do Rayo Vallecano, que é de 86,85 milhões de euros, e também ultrapassa o valor de outros 5 clubes de LaLiga (Málaga, Alavés, Elche, Osasuna e Levante).

Ao lado do jogador turco estavam Tchouaméni, com 70 milhões de euros, e Huijsen, Alexander-Arnold e Cucurella, campeão do mundo, com 60 milhões de euros cada um, além de Camavinga, com 50 milhões, Endrick, com 40 milhões, Brahim Díaz, com 35 milhões, Carlos Espí, Thiago Pitarch e Raúl Asencio, com 20 milhões cada um, e Andriy Lunin, com 12 milhões de euros.

Há apenas 19 clubes no mundo inteiro cujos elencos têm um valor de mercado superior aos 537 milhões de euros representados pelos 12 reservas do Real Madrid, e, no Campeonato Espanhol, apenas os elencos de Barcelona, com um valor de 1,2656 bilhão de euros, e Atlético de Madrid, com 679,7 milhões de euros, superam esse valor, enquanto o elenco do Villarreal, o quarto mais caro do campeonato, tem um valor de 331,6 milhões de euros.

Mourinho utilizou até agora 19 jogadores nesta temporada, e, com a participação de Diomandé como titular pela primeira vez, 17 jogadores já iniciaram partidas do Real Madrid entre os titulares durante os seis primeiros jogos, sendo que os únicos dois jogadores que ainda não começaram nenhuma partida como titulares são Tchouaméni, que trabalha para recuperar sua condição física e o ritmo de jogo após sua lesão, e Carlos Espí.

Lunin, Asencio e Endrick ainda aguardam sua primeira aparição, ressaltando-se que os dois últimos sofreram lesões, enquanto Militão, Mendy e Rodrygo seguem na lista de lesionados.

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