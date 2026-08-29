Apesar dos problemas de elenco no grupo do Leverkusen, o novo treinador da equipe segue sem contar com o experiente jogador da seleção no meio-campo. Nem a venda de Exequiel Palacios ao clube da Premier League Ipswich Town nem a doença metabólica do talento de 17 anos Kennet Eichhorn fizeram Martínez mudar de ideia em relação ao versátil defensor de 31 anos.

O técnico deixou clara na coletiva a situação delicada do jogador com palavras diretas: "Sinceramente, eu não falo com ele. A avaliação neste momento é a mesma. Ele estava lesionado e não jogou na semana passada." Portanto, não houve aproximação entre as duas partes nem mesmo após as mudanças mais recentes no elenco.

Martínez acrescentou, no entanto: "Claro que a situação não é idêntica após a saída de Palacios. Mas eu não posso mudar minha postura se ainda não falei com Robert. Se algo mudar, eu vou falar com ele. Vamos ver o que acontece no mercado de transferências e nos próximos dias. Quando tudo estiver claro, vou falar com todos os jogadores."

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Qual clube está interessado em Robert Andrich?

A cúpula do Bayer já teria aconselhado o meio-campista a se transferir. Um possível destino seria o RB Leipzig, como foi dito recentemente, segundo a Sky .

Por lá, o novo técnico Martin Demichelis identificou necessidade de agir no centro do meio-campo. Segundo a informação, porém, até agora ainda não houve "nenhuma investida direta" por parte do clube da Saxônia. Como o Leverkusen provavelmente não criaria obstáculos para a saída do veterano diante de uma proposta adequada, a situação ainda pode ter bastante movimentação nos dias restantes da janela de transferências de verão.

Para o jogador de 31 anos, isso seria a coroação provisória de sua queda esportiva. Depois que Andrich assumiu a braçadeira nos Renanos após a transferência do capitão campeão Lukas Hradecky, Martínez o destituiu prontamente. Antes disso, o espanhol já havia deixado claro: "No momento, a realidade é que ele inicialmente tem um papel mais secundário nessa posição no meio-campo. Ele merece saber disso."

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Robert Andrich chegou ao Leverkusen em 2021, vindo do Union Berlin

Também na seleção da DFB, o forte volante de marcação perdeu sua antiga vaga de titular. Na Eurocopa de 2024 disputada em casa, Andrich ainda atuou sob o comando do técnico Julian Nagelsmann como proteção ao lado de Toni Kroos.

Como na temporada passada ele foi utilizado prioritariamente no Leverkusen na linha de três como zagueiro e cometeu alguns erros graves por ali, Nagelsmann o cortou do elenco para a Copa do Mundo seguinte.

Nascido em Potsdam, ele se transferiu no verão de 2021 do Union Berlin para o Bayer. Ao longo da carreira profissional, disputou até agora um total de 197 partidas na Bundesliga, nas quais marcou 20 gols e deu 13 assistências. Desde sua estreia, em novembro de 2023, vestiu a camisa da seleção alemã em 19 partidas internacionais.