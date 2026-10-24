Compartilhar Siga GOAL no Google

Ezri Konsa deu um recado sobre as chances do Arsenal de conquistar o título: vencer com regularidade é o único caminho para a glória. A declaração veio depois que o clube igualou o Manchester City. O defensor viveu uma tarde marcante no Emirates ao marcar seu primeiro gol pelo clube na vitória por 2 a 0 sobre o Everton. O resultado permitiu ao Arsenal aproveitar a derrota do City por 2 a 1 na casa do Aston Villa.

Publicidade

Konsa marca seu primeiro gol pelo Arsenal em atuação decisiva nas bolas paradas

O zagueiro Ezri Konsa, que chegou ao Arsenal vindo do Aston Villa no verão, não escondeu a alegria após marcar seu primeiro gol pelo clube durante uma vitória importante sobre o Everton na Premier League. O placar foi aberto aos sete minutos, quando a pressão inicial dos donos da casa rendeu três escanteios consecutivos. No último deles, Konsa empurrou a bola para a rede na segunda trave e marcou o primeiro gol de bola parada do Arsenal na temporada.

Em entrevista à PLP após o apito final, Konsa falou sobre a importância do momento e o trabalho coletivo por trás da jogada ensaiada. “É uma sensação ótima, sempre é”, disse. “Não sofrer gols, marcar um gol, meu primeiro pelo clube: foi um dia fantástico no geral.” O zagueiro contou que vinha recebendo uma cobrança amigável da comissão técnica para finalmente marcar: “Eu estava esperando havia um tempo para fazer meu primeiro gol. Conversei com o treinador de bolas paradas antes do jogo, e ele me disse que também estava esperando pelo meu gol. Então, nada mais justo do que eu ter marcado hoje.”

Arsenal transforma o Emirates Stadium em fortaleza

O gol também foi o primeiro do Arsenal em uma jogada de bola parada na campanha nacional, encerrando um jejum de 13 partidas sem marcar dessa forma em todas as competições, excluindo pênaltis, desde o confronto com o Crystal Palace em maio da temporada passada. Konsa afirmou que os jogadores sentiam que o gol estava próximo depois da atuação no meio da semana em uma competição europeia. “Sim, com certeza, depois do jogo contra o Bayern, no qual criamos algumas chances em bolas paradas”, explicou. “Nós, jogadores, sentíamos que o gol estava para sair, e hoje foi o dia.” A eficiência recém-adquirida nos escanteios acrescenta outra arma a um Arsenal cada vez mais difícil de conter.

“Vim a este estádio por muitas temporadas e sei como é difícil jogar contra nós. Isso não me surpreende”, afirmou Konsa ao ser perguntado sobre o excelente desempenho do clube em casa. Ele ressaltou que esse nível de atuação é o esperado dos atuais campeões. “Somos campeões e, para ser campeão, é preciso vencer com regularidade. Esta é a nossa casa e queremos ganhar aqui o máximo possível.” Essa mentalidade fez o Arsenal transformar seu estádio em uma verdadeira fortaleza nesta temporada.

Publicidade Publicidade

Gabriel comemora marca com um gol

A defesa do Arsenal teve motivos em dobro para comemorar: Gabriel Magalhaes também marcou e celebrou em grande estilo sua 200ª partida na Premier League. O imponente brasileiro ampliou a vantagem do Arsenal aos 68 minutos, subindo mais alto para completar um cruzamento preciso de Ben White. A sintonia entre os dois zagueiros tem sido um dos pilares do sucesso do Arsenal nesta temporada, e Konsa elogiou o impacto de seu parceiro dentro e fora de campo no pouco tempo em que estão juntos na capital.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+









“Estou muito feliz por ele. É um jogador de altíssimo nível. Uma pessoa extraordinária. Estou muito feliz por ele”, disse Konsa sobre o dia marcante de Gabriel. “Ele facilitou minha vida desde que cheguei ao clube, e tem sido um prazer jogar ao lado dele.”

Arsenal aproveita tropeço do Manchester City

A importância do resultado aumentou com o que aconteceu em outro jogo, já que o Manchester City sofreu um revés em sua visita ao Aston Villa. Com a vitória, o Arsenal chegou aos 21 pontos e igualou a equipe de Enzo Maresca no topo da tabela da Premier League.

Publicidade

Agora, o Arsenal volta suas atenções para uma competição nacional de mata-mata e visita o Fleetwood Town na terça-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Depois, enfrenta o Liverpool fora de casa no domingo, em um grande duelo pela Premier League.