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Harry Kane entrou oficialmente para a história como o jogador que mais vezes atuou pela Inglaterra, superando Peter Shilton na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia pela Liga das Nações. O capitão da seleção inglesa celebrou o feito como de costume, marcando o gol da vitória de pênalti em uma noite marcada pela nostalgia, pela admiração pelo veterano Luka Modric e pelas ambições para o futuro.

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Uma noite histórica em Wembley

Kane superou o recorde de Shilton ao disputar sua 126ª partida pela seleção masculina da Inglaterra. A marca foi celebrada em grande estilo no Estádio de Wembley, onde o atacante converteu um pênalti decisivo para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia de Slaven Bilic. Antes do início da partida, a torcida da casa exibiu um enorme mosaico em sua homenagem, preparando o cenário para uma noite memorável.

As celebrações antes do jogo incluíram homenagens especiais para marcar a ocasião. Shilton entregou pessoalmente a Kane um escudo dourado da Inglaterra, enquanto o príncipe de Gales lhe deu uma camisa comemorativa emoldurada. Outro ex-astro do Tottenham, Luka Modric, entregou um presente em nome da federação croata, antes de Kane mostrar à torcida eufórica em Wembley sua recém-conquistada Bola de Ouro.

Inspiração em uma lenda

Ao refletir sobre a conquista, Kane destacou Modric, de 41 anos, como uma de suas principais fontes de motivação. Ver o veterano meio-campista entrar no segundo tempo reforçou o desejo do capitão da Inglaterra de prolongar a própria carreira.

“Ele é uma inspiração para muitos de nós”, disse Kane, de 33 anos, sobre o meio-campista do Milan. “É um jogador incrível, mas também uma ótima pessoa, alguém que cuida de si mesmo e um grande profissional. Estar jogando aos 41 anos, ainda neste nível, é fruto de todo o seu trabalho e da sua mentalidade.

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“Isso me inspira a buscar meus limites. Acho que você simplesmente segue em frente para ver até onde seu corpo e sua mentalidade o levam. A trajetória de cada um é diferente, sem dúvida. Mas, enquanto eu puder ajudar a seleção e sentir que estou atuando no mais alto nível, ficarei aqui pelo máximo de tempo possível. Se isso será até os 40 anos ou não, teremos que esperar para ver. Por enquanto, estou aproveitando cada momento.”

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De olho no maior prêmio

Embora continue a receber premiações individuais, o principal objetivo de Kane segue sendo conquistar títulos com a equipe. Com a Inglaterra entre os países-sede da Eurocopa de 2028, o atacante está determinado a levar sua seleção a um grande título há muito aguardado, em casa.

“Acho que a torcida ficaria ainda mais eufórica se conquistássemos a Eurocopa de 2028, e isso me inspira, sem dúvida”, admitiu Kane. “Sei que, se vencermos um grande torneio, que é meu maior objetivo e meu maior sonho com a Inglaterra, a comemoração será algo especial de se ver, não só no estádio, mas em todo o país. Não acho que precise de mais motivação para fazer isso acontecer, mas seria incrível se conseguíssemos.”

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Sobre as homenagens antes da partida, Kane acrescentou: “Foi incrível. Obrigado a todos que organizaram isso aqui na FA: às pessoas, pela apresentação, e obrigado também à federação croata pelo presente.

“Foi um momento especial, eu diria. As últimas semanas foram uma loucura, mas acho que foi um momento importante na história da nossa seleção. É preciso aproveitar esses momentos. Mas, como eu disse antes, nessas ocasiões a sensação é muito melhor quando você vence. Agora posso respirar e aproveitar o resto da noite.”

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O caminho até a Eurocopa de 2028

O pênalti de Kane que garantiu a vitória contra a Croácia mostra que sua precisão nas finalizações continua intacta, um trunfo importante para um elenco que combina o potencial dos jovens com a experiência dos veteranos. Sua disposição para prolongar a carreira será um grande impulso para a seleção.

Enquanto a Inglaterra prossegue em sua campanha na Liga das Nações, o foco de longo prazo se voltará gradualmente para a formação de uma equipe capaz de conquistar a glória continental. Administrar a carga de jogos de Kane nos próximos anos será essencial para garantir que suas atuações de nível mundial possam, enfim, levar a Inglaterra a esse título tão desejado.