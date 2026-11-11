Para salvar o que ainda é possível salvar: Manchester United mira contratação surpreendente do Bayern de Munique

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O Manchester United estuda a opção de reforçar a atual comissão técnica comandada por Michael Carrick, em vez de precipitar sua demissão e contratar um novo treinador, em meio ao aumento da pressão sobre o técnico inglês devido à queda nos resultados do time.

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De acordo com a British Broadcasting Corporation (BBC), Aaron Danks, auxiliar técnico do Bayern de Munique, é um dos nomes cogitados para se juntar à comissão técnica do Manchester United, a fim de dar um apoio adicional a Carrick, dado seu conhecimento prévio sobre ele durante o trabalho conjunto no Middlesbrough.

Danks já havia sido associado à possibilidade de ingressar no Manchester United no último verão, antes de permanecer no Bayern de Munique na comissão técnica do treinador Vincent Kompany.

Mas a possibilidade de sua saída do clube alemão parece improvável no momento, já que o jornal alemão Abendzeitung revelou que a diretoria do Bayern de Munique e Kompany não desejam abrir mão de seus serviços, além de o próprio técnico inglês não pensar em deixar a equipe.

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Essas notícias surgiram depois que Danks assumiu de forma interina a responsabilidade técnica do Bayern de Munique nas últimas semanas, diante da ausência de Kompany por um problema de saúde, e teve sucesso ao conduzir a equipe a quatro vitórias e um empate em cinco partidas.

Espera-se que Kompany retorne ao banco de reservas no confronto contra o Colônia no dia 20 de novembro, após o fim da data Fifa, fazendo com que Danks volte ao seu papel habitual de auxiliar do treinador belga.

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O Manchester United vive um período difícil sob o comando de Carrick, depois de ter caído para a décima oitava posição na Premier League, com apenas uma vitória nos primeiros 10 jogos, o que levou a diretoria do clube a discutir o futuro da comissão técnica.

Carrick havia assumido o comando da equipe de forma interina em janeiro de 2026, antes de obter o cargo em caráter definitivo, depois de convencer a diretoria do clube de sua capacidade de conduzir o projeto técnico, mas os resultados recentes colocaram seu futuro de volta ao campo das incertezas.

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Segundo os relatos, a diretoria do Manchester United estuda diversos cenários para o futuro da equipe, entre eles a permanência de Carrick com o reforço de sua comissão técnica, em vez de uma mudança completa no comando técnico.

Saída de Florian Zahn após 7 anos no clube

No mesmo contexto, o Bayern de Munique anunciou ter chegado a um acordo amigável com Florian Zahn, chefe do setor de observação e planejamento de elenco das equipes de base do clube, para encerrar a cooperação entre as partes, após cerca de sete anos passados dentro da estrutura do clube bávaro.

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O Bayern de Munique esclareceu, em comunicado oficial, que a decisão veio após discussões positivas entre as partes, depois que Zahn assumiu a responsabilidade pela observação de talentos e pelo planejamento dos elencos das equipes de base, desde que se juntou à academia do clube no verão de 2019, vindo do Chelsea.

Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, disse: "Florian e sua equipe descobriram muitos jogadores talentosos ao longo dos últimos anos, que conseguiram chegar ao futebol profissional ou estão prestes a dar esse passo. Gostaríamos de agradecê-lo por seu trabalho e desejar-lhe todo o sucesso no futuro".

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Por sua vez, Zahn afirmou: "O Bayern de Munique me deu a oportunidade de participar ativamente da captação e do desenvolvimento de talentos locais e internacionais. Ter tido essa oportunidade dentro do clube, pelo qual guardo um lugar especial no meu coração, significa muito para mim, e me enche de orgulho e gratidão".

E acrescentou: "Após sete anos dentro do clube, sinto que chegou o momento certo de dar continuidade ao meu desenvolvimento pessoal e profissional".

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A saída de Zahn ocorre dentro de mudanças mais amplas vividas pelo setor de observação do Bayern de Munique, depois que o clube anunciou anteriormente o fim de sua relação com o chefe do setor de observação Nils Schmadtke, que deixará o cargo em 31 de janeiro de 2027.

Zahn havia se juntado à academia do Bayern de Munique vindo do Chelsea no verão de 2019, e contribuiu durante seu período de trabalho na descoberta e captação de diversos talentos que conseguiram chegar ao futebol profissional, além de preparar outros jogadores para a transição a níveis mais altos dentro do clube.