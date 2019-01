Para Rooney, Pochettino é a escolha certa para o Manchester United

O atacante acredita que seu ex-clube precisa fazer de tudo para atrair o técnico dos Spurs para Old Trafford

Wayne Rooney diz que a primeira escolha para o novo técnico do Manchester United deve ser Mauricio Pochettino, embora acredite que Ole Gunnar Solskjaer merece uma chance de mostrar seu trabalho.

“Primeiro de tudo, devem dar uma oportunidade a Ola, e essa é uma discussão que deve acontecer com os Glazers”, disse o jogador à ESPN. “Mas se eu tivesse a oportunidade de escolher alguém, daria tudo para ter Pochettino”.

Solskjaer foi escolhido como o substituto temporário de Jose Mourinho, que foi demitido em dezembro, e tem conseguido dar uma nova cara à equipe dos Red Devils.

Entretanto, enquanto o trabalho do interino tem sido vantajoso, Pochettino ainda é visto como um dos maiores alvos do clube.

“Acho que o Manchester United – certamente nos últimos 20, 30 anos, desde a era Alex Ferguson – basearam-se em jogadores jovens, e trazendo jogadores também. Acho que Pochettino tira o melhor proveito de seus jogadores, sejam eles mais velhos ou mais jovens”, declarou Rooney, que é ex-jogador do United, e jogou inclusive sob o comando de Solskjaer.

“Você vê alguns dos jovens jogadores que ele trouxe ao Tottenham, ao Southampton, que passaram a jogar pela seleção, então acho que ele preenche todos os requisitos em termos de qualidade como técnico, mas também com disposição em dar chances aos mais jovens”, acrescentou.

Rooney deixou o United em 2018 para jogar no Everton, e entende o quanto a 'era Mourinho' foi difícil para os jogadores.

“Acho que não foi legal assistir o Manchester United no último ano, sabendo que os jogadores não estavam felizes, não estavam curtindo e, para mim, tudo que Mourinho fazia era dizer: vai lá e joguem, se expressem, curtam. Quando você joga no Manchester United, você é bom o bastante para saber o que deve ser feito em campo. Precisa de pequenos detalhes, é claro, mas a maior questão é saber que os jogadores precisam gostar do que estão fazendo", concluiu.

O United entra em campo neste sábado (19), contra o Brighton, pela Premier League, a partir das 13h (de Brasília).