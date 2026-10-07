O suíço Ramon Vega, ex-jogador do Tottenham, anunciou nesta quarta-feira o desejo de se candidatar à presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), enfrentando o atual presidente Gianni Infantino, mas terá de cumprir uma série de condições antes de concluir oficialmente os trâmites de sua candidatura.

Vega, de 55 anos, afirmou que seu objetivo ao disputar a eleição é "simples", e consiste em "servir ao futebol e a todos aqueles que contribuem para esse esporte".

O ex-zagueiro suíço esclareceu, em comunicado publicado pela rede francesa RMC, que seu projeto visa "reunificar a família do futebol mundial, implementar uma reforma real e sustentável, modernizar a FIFA de acordo com o século XXI, restaurar a estabilidade e a credibilidade e reconstruir a confiança de que o futebol precisa com urgência".

O anúncio de Vega surge em meio às críticas que Infantino vem recebendo desde o verão passado, após a apresentação de um projeto para a criação de uma empresa comercial vinculada à FIFA e sua abertura a investidores do setor privado, antes que o projeto fosse abandonado.

Vega já havia anunciado mais de uma vez o desejo de chegar à presidência da FIFA, sendo que sua última tentativa foi em 2022, mas não conseguiu concluir os trâmites da candidatura, que exigem, entre outras coisas, obter o apoio de no mínimo 5 federações das 211 federações filiadas à FIFA.

Vega declarou à agência de notícias francesa AFP: "A situação mudou muito desde então", considerando que as federações nacionais se tornaram "mais abertas à mudança" em comparação com suas tentativas anteriores.

Condições diante de Vega antes do prazo final

Vega atuou por vários clubes ao longo de sua carreira, antes de encerrar sua trajetória profissional no Crystal durante a temporada 2002-2003.

O ex-jogador suíço tem marcado presença de forma notável nas redes sociais durante as últimas semanas, mas ainda não revelou um programa eleitoral detalhado.

Para que Vega se torne candidato oficial à presidência da FIFA, ele precisa ter exercido um papel ativo no futebol por pelo menos dois anos durante os últimos cinco anos, além de obter o apoio de ao menos 5 federações nacionais de diferentes partes do mundo e passar pelos procedimentos de integridade da Federação Internacional.

Essas condições precisam ser cumpridas antes do prazo final para a apresentação dos pedidos de candidatura, em 18 de novembro próximo.

Vega ainda não revelou se cumpre todas essas condições e, caso tenha êxito nisso, será o primeiro candidato a anunciar oficialmente que disputará com Infantino a próxima eleição.

Infantino segue em busca de um novo mandato

Infantino, de 56 anos, ocupa a presidência da FIFA desde 2016, e está previsto que a eleição ocorra durante o congresso da Federação Internacional na capital marroquina, Rabat, no dia 18 de março de 2027.

O presidente da FIFA vem enfrentando críticas desde o anúncio do projeto da proposta empresa comercial, num momento em que surgiu oposição por parte de federações continentais de peso, entre elas a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Apesar disso, até agora não foi anunciado um candidato único que represente essas federações diante de Infantino.

Está previsto que as inscrições para a candidatura à presidência da FIFA se encerrem em 18 de novembro próximo, com a eleição a ser decidida durante o congresso da Federação Internacional em março de 2027.