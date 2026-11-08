O Barcelona segue com suas movimentações para reforçar a linha defensiva durante a próxima janela de transferências de inverno, diante do desejo do técnico Hansi Flick de contratar um novo zagueiro central, o que foi confirmado por ele durante a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo com o Alavés.

O jornal "Mundo Deportivo" havia revelado anteriormente uma lista com vários nomes candidatos a se juntar à equipe catalã, entre eles Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, Lisandro Martínez e Nathan, antes de relatos ingleses apontarem a entrada de Levi Colwill, zagueiro do Chelsea de 23 anos, entre os interesses do Barça.

Segundo relatos jornalísticos ingleses citados pelo jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona monitora a situação do zagueiro inglês com vistas a uma possível contratação, depois de ele ter conseguido se firmar nos planos do técnico Xabi Alonso, sendo um dos elementos essenciais do elenco da equipe londrina na atual temporada.

Apesar do interesse do Chelsea em renovar o contrato de Colwill, que vai até 2029, o interesse de clubes do porte de Barcelona e Liverpool pode levar o jogador a adiar a definição de seu futuro no momento, especialmente porque o clube londrino só estará disposto a ouvir propostas caso elas cheguem a cerca de 80 milhões de euros, de acordo com a mesma fonte.

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Colwill se destaca pela capacidade de atuar na posição de zagueiro central pelo lado esquerdo, além de suas habilidades na construção do jogo e na distribuição da bola, bem como por sua força física, que o ajuda a levar vantagem nos duelos, já que mede cerca de 190 centímetros.

O verão de 2023 marcou o início da aparição de Colwill no time principal do Chelsea e, desde então, ele disputou 90 partidas com a camisa do clube londrino, tornando-se um dos elementos importantes da equipe, o que faz de sua saída uma tarefa difícil, especialmente diante da insistência de Xabi Alonso em contar com seus serviços, tendo o técnico elogiado seu potencial ao dizer: "Graças à sua tranquilidade e à sua forte presença, e por ser um jogador completo e dominante, será um jogador fundamental para nós".