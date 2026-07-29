“Para os três, não haverá futuro no Bayern de Munique”: Max Eberl dá recado claro aos candidatos à venda

Depois das duas contratações de Nathaniel Brown e Ismael Saibari, a prioridade do Bayern de Munique no momento está em vendas. Principalmente os três jogadores que retornaram de empréstimo, Joao Palhinha (por último no Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (Roma) e Sacha Boey (Galatasaray Istambul), devem deixar o clube ainda neste verão de qualquer maneira.

"Temos com Sacha, Bryan e Joao três jogadores em relação aos quais estamos muito abertos a negociá-los", ressaltou Eberl em uma rodada com a imprensa na quarta-feira e acrescentou com ênfase: "Para os três, o futuro não será no Bayern de Munique. Se um deles decidir ficar aqui, então será relativamente duro e complicado para ele, porque não vai desempenhar um grande papel."

No entanto, a disposição dos jogadores para uma mudança é apenas um lado da questão. Ao mesmo tempo, também precisam aparecer clubes que atendam às exigências de transferência do Bayern de Munique. No momento, não há indicação concreta de uma transferência para nenhum dos três.

Max Eberl descarta saída de Alphonso Davies

"Descartada", Eberl chamou, por sua vez, uma venda de Alphonso Davies. Depois de várias lesões e diante de seu alto salário, o lateral-esquerdo de 25 anos vinha sendo repetidamente ligado a uma possível saída. Na próxima temporada, Davies deve disputar a posição de titular pela esquerda com Brown, enquanto Hiroki Ito aparece como alternativa. E, ah, sim: Michael Olise também fica no Bayern de Munique.

Assim que a contratação em definitivo de Bara Ndiaye, que já está treinando com a equipe em Tegernsee, for concluída, não estão previstas mais contratações. "Nosso elenco está definido", disse Eberl. "Neste ano, eu precisei dar muita, muita risada com os nomes que foram ligados a nós. Isso realmente me divertiu muito, porque, de fato, havia zero por cento de verdade em todos os nomes que estavam ao nosso redor."

De forma bem concreta, Eberl ainda desmentiu um suposto interesse no atacante belga Charles De Ketelaere, da Atalanta de Bérgamo.