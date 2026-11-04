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Kasper Schmeichel pediu aos torcedores do Manchester United que apoiem a equipe de Michael Carrick e alertou que os protestos contra os donos do clube estão prejudicando os jogadores. O ex-goleiro do Celtic elogiou os torcedores por permanecerem no estádio durante a vitória de virada sobre a Roma, na terça-feira, e afirmou que agora eles têm a chance de influenciar os resultados em uma sequência difícil de jogos contra Aston Villa e Liverpool.

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Schmeichel elogia torcedores que ficaram para ver a virada contra a Roma

O Manchester United saiu de uma desvantagem de dois gols para vencer a Roma por 3 a 2 na Champions League, na terça-feira, depois de deixar o campo sob vaias ao fim de um primeiro tempo apagado. Um gol de Bruno Fernandes e dois de Matheus Cunha garantiram a virada, e a torcida em Old Trafford reconheceu a atuação aguerrida e determinada da equipe na segunda etapa.

Em entrevista à BBC 5 Live, o filho do ídolo do United Peter Schmeichel disse: "Gostei que os torcedores ficaram. Eles poderiam ter ido embora no intervalo, frustrados, e evitado o trânsito, mas gostei do fato de terem ficado. E, quando saiu o primeiro gol, isso bastou para criar o clima. Agora, os torcedores têm a chance de influenciar o que acontece em campo no próximo jogo. Agora, eles têm a chance de apoiar o time novamente."

Schmeichel alerta que protestos prejudicam os jogadores do United

Bolas de tênis foram arremessadas ao campo antes e durante a vitória, enquanto cânticos ofensivos dirigidos ao diretor de futebol Jason Wilcox e aos proprietários do clube ecoaram pelo estádio. Os torcedores seguem indignados com Sir Jim Ratcliffe e a família Glazer e acreditam que o United tem sido mal administrado pela cúpula desde a saída de Sir Alex Ferguson, há 13 anos.

Schmeichel, porém, acredita que a revolta não ajuda a equipe em campo. "Entendo perfeitamente a vontade de protestar e tudo mais, mas, como eu disse, isso simplesmente não ajuda os jogadores", afirmou. "Então, se vocês querem que o time vá bem, e acredito muito que queiram, porque ninguém quer ir ao estádio para ver seu time perder, agora é hora de fazer exatamente o que fizeram no segundo tempo. Apoiar a equipe da mesma forma."

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Schmeichel pede otimismo antes de sequência difícil

O ex-goleiro do Leicester City e do Celtic também ressaltou que uma vitória não resolve os problemas do United, considerando os jogos que vêm pela frente. "Eu ainda teria muita cautela, principalmente porque os próximos dois jogos são contra Aston Villa e Liverpool", acrescentou. "É uma tarefa difícil mesmo quando se vive uma boa fase. Se vocês querem provocar uma mudança, precisam aderir um pouco à onda para promover o otimismo.

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"Quando as coisas derem errado, não vamos reagir com negatividade imediatamente. Às vezes, é preciso colocar as coisas em perspectiva. Por exemplo, vocês vão enfrentar uma equipe muito boa do Aston Villa. Então, as coisas podem dar errado nos jogos, mas o que importa é a reação. Acima de tudo, cabe aos jogadores dar algo aos torcedores. Deem a eles um motivo para comemorar, e eles vão corresponder."

O que vem pela frente para Carrick e o United?

Carrick segue pressionado após as derrotas para Como, Bournemouth e Chelsea, enquanto aumentam os pedidos para que o diretor-executivo Omar Berrada e Wilcox sejam responsabilizados.

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O United agora enfrenta Aston Villa e Liverpool, e Carrick espera que o espírito da virada contra a Roma esteja presente em dois dos jogos mais difíceis da temporada da equipe.