Faltando apenas 5 dias para a assembleia geral ordinária marcada para o sábado, 19 de outubro, o grupo de oposição "Som un Clam", liderado por Joan Camprubí, jogou uma bomba de alto calibre contra a diretoria do Barcelona.

Isso aconteceu por meio de um comunicado detalhado no qual o grupo analisou a situação financeira do clube catalão, exigindo que a diretoria respondesse a dez perguntas incendiárias "com espírito construtivo e sem fazer acusações", mas que, em essência, constituem uma acusação direta de má gestão.

O comunicado do grupo colocou números chocantes sobre a mesa da diretoria do Barcelona, presidida por Joan Laporta, revelando que a crise financeira do clube não terminou, mas se aprofunda.

Segundo o comunicado, o total das dívidas do clube alcançou 2,441 bilhões de euros, tornando-o o clube mais endividado da Europa, depois de a dívida ter aumentado em 357 milhões de euros em apenas um ano, dos quais 676,7 milhões de euros devem ser pagos a curto prazo.

O grupo questionou um paradoxo estranho: como se pode falar em estabilidade econômica quando um novo financiamento no valor de 354,4 milhões de euros não impediu a queda da liquidez de caixa em 91,5 milhões de euros, mantendo o fluxo de caixa operacional negativo? E apesar de a diretoria comemorar a obtenção de receitas recordes superiores a um bilhão de euros, as despesas financeiras, que somaram 114,2 milhões de euros, minaram qualquer melhoria nos lucros operacionais.

As perguntas não pararam nas dívidas, mas se estenderam ao projeto mais importante do clube, o "Espai Barça", com o grupo exigindo esclarecimentos decisivos: qual é exatamente o valor que ainda falta pagar pelo estádio? E quando sua construção será concluída? E qual é o verdadeiro plano para o novo "Palau Blaugrana"? O clube exigirá indenizações da construtora pelos prejuízos causados pelo atraso? E quando os sócios saberão a localização de seus assentos e o preço dos ingressos da temporada?

O comunicado também abriu o dossiê do patrimônio líquido, que se deteriorou para 168 milhões de euros negativos, e as consequências disso na violação das regras do Fair Play Financeiro da UEFA, que já custaram ao clube 15 milhões de euros, podendo a punição chegar a mais 45 milhões de euros.

O grupo lembrou que o artigo 67 do estatuto obriga a diretoria a compensar as perdas e restabelecer o equilíbrio do patrimônio líquido no prazo de dois exercícios financeiros, sob pena de destituição antecipada, mas a atual diretoria suspendeu sua aplicação desde 2021, enquanto o valor líquido continua negativo.

As dez perguntas incluíram outras indagações não menos graves: qual é o plano de negócios que justifica o aumento da participação do Barcelona na "Barça Studios" de 53,4% para 63,14%, sendo que o ativo já registrou uma perda por desvalorização de 69%? E onde estão os controles salariais se o orçamento de 2026/27 devolveu os salários dos atletas a níveis quase pré-pandemia, com 633 milhões de euros em comparação a 636 milhões de euros na temporada 2019/20?

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O comunicado também questionou a justificativa para o crescimento de 60% da estrutura não esportiva ao longo de cinco anos. E se a venda periódica de jogadores se tornou necessária para alcançar o equilíbrio financeiro, e se o Barcelona se transformou estruturalmente em um clube vendedor? Por fim, qual é a credibilidade do orçamento de 2026/27 após quatro anos consecutivos de descumprimento, com um desvio negativo adicional de 22 milhões de euros neste ano?

O movimento "Som un Clam" encerrou seu comunicado com uma mensagem clara à diretoria: "Respostas claras são essenciais para construir e proteger o futuro do nosso clube. Queremos um clube forte e com uma situação financeira sólida que nos permita continuar entusiasmados no estádio por muitos anos ainda".