“Para onde a Fifa está indo?”... Blatter critica Infantino após a “ligação de Trump”

Sepp Blatter, ex-presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), criticou a decisão da FIFA em relação ao atacante americano Fularin Balogun, que lhe permitiu participar da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica após a suspensão de sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

Enquanto diversos relatos afirmam que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, interveio diretamente junto a Gianni Infantino antes da partida das oitavas de final contra a Bélgica para que essa decisão surpreendente fosse tomada, as reações não param de surgir.

Desta vez, o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, quebrou o silêncio com uma mensagem contundente publicada em sua conta no site “X”.

Blatter afirmou: “Cartões vermelhos não são anulados por meros contatos políticos, mas sim por regras, provas e órgãos independentes”.

E continuou: “Se um presidente americano intervir junto ao presidente da FIFA e um jogador for repentinamente absolvido antes de uma partida decisiva na Copa do Mundo, a pergunta inevitável será: para onde a FIFA está indo? O futebol nunca deve se transformar em um palco para conflitos políticos”.

Essa posição firme prenuncia mais questionamentos sobre essa decisão excepcional da FIFA, à qual a Federação Belga de Futebol se opõe veementemente, em solidariedade com muitos outros, entre os quais se destacam a União Europeia de Futebol (UEFA) e a Federação Alemã de Futebol.



